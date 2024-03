J-Hope BTS Menelusuri Beragam Genre Tarian dalam HOPE ON THE STREET

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - J-Hope BTS merilis trailer utama serial dokumenter HOPE ON THE STREET pada Kamis, 14 Maret 2024, melalui kanal Youtube Bangtan TV. Dalam trailer itu, dia mengungkapkan awal kariernya dimulai dengan menari.

HOPE ON THE STREET menceritakan perjalanan karier menari J-Hope. 12 tahun setelah debut dengan BTS, dia ingin kembali menelusuri kariernya sebagai penari. "Saya penasaran. Jenis tarian apa yang saya lakukan, apa latar belakang saya? Masa depan apa yang saya impikan..." katanya dalam trailer itu.

Bertemu penari dari berbagai genre

Baca Juga: SEVENTEEN akan Tampil di Lollapalooza Berlin September 2024

Dia juga merefleksikan dekade terakhir hidupnya yang ia habiskan untuk mengejar mimpinya menjadi seorang penari. Dengan melakukan tur menari ke beberapa kota di dunia. Termasuk Osaka, Jepang, Paris, Prancis, New York, Amerika Serikat, serta Seoul dan Gwangju.

J-Hope juga bertemu langsung dengan para penari yang aktif di berbagai bidang street dance seperti Popping, House, Hip Hop, dan Locking di masing-masing kota. "Jantung saya berdebar kencang. Emosinya sangat baru... Ini bukan hanya tentang menari, tetapi juga kehidupan, dan ini adalah salah satu prosesnya, belajar dalam banyak hal," katanya.

Bagi J-Hope menari membawa energi positif untuk dirinya. "Pada akhirnya, jawabannya datang melalui lagu dan tarian. Jika kita menyukai apa yang kita lakukan, bersenang-senang, dan menari dengan gembira," ucap anggota BTS yang sedang menjalani wajib militer itu.

Penayangan episode pertama

Baca Juga: 7 Film dan Serial yang Tayang di Prime Video Maret 2024

Selain menunjukkan sisi yang lain dari J-Hope sebagai penari, serial dokumenter itu juga menunjunkkan pemandangan indah setiap kota. Tentu membuat ARMY, sebutan penggemar BTS, tak sabar menantikan episode pertama HOPE ON THE STREET.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Serial dokumenter ini merupakan ide J-Hope sendiri. Selain serial dia juga merilis album spesial yang direncanakan dan diproduksi dengan tema umum menari. Menurut pernyatan BigHit Music, agensi BTS, setiap episode dokumenter dan lagu-lagu yang disertakan dalam album spesial berhubungan erat dalam hal konten, pesan dan musik.

Episode pertama HOPE ON THE STREET akan dirilis pada 28 Maret 2024, melalui Prime Video dan saluran TVING. Sedangkan album spesial HOPE ON THE SREET VOL.1 akan dirilis pada tanggal 29 Maret 2024. J-Hope berkolaborasi dengan beberapa musisi termasuk Gaeko, Yoon Mirae, Jungkook BTS, Benny Blanco, dan Huh Hyunjin LE SSERAFIM.

BigHit Music juga akan mengelar Pop-Up Celebration pada 30 Maret 2024 untuk merayakan perilisan album dan serial dokumenter HOPE ON THE STREET. Perayaan itu termasuk workshop untuk penari NEURON THE STREET.

NEWSIS | ALLKPOP

Pilihan editor: J-Hope BTS Rilis Album Spesial HOPE ON THE STREET VOL.1 29 Maret