Profil dan Perjalanan Aktris Park Shin Hye

TEMPO.CO, Jakarta - Menapaki usia 34 tahun hari ini 18 Februari, aktris Park Shin Hye dinilai semakin terlihat cantik dan matang dalam berakting. Bahkan setelah menjadi ibu setelah melahirkan seorang putera pada 2022 silam.

Ia juga menjadi salah satu aktris yang memiliki kesuksesan besar di industri hiburan Korea Selatan khususnya drama Korea dan film.

Profil Park Shin Hye

Park Shin Hye adalah seorang aktris, model dan penyanyi yang lahir pada 18 Februari 1990 di Nam-gu, Gwangju, Korea Selatan. Ia merupakan anak kedua dari pasangan Park Hyun-jong dan Jo Mi-sook. Ia memiliki satu saudara laki-laki bernama Park Shin Won, yang merupakan gitaris dan komposer K-Pop.

Dikutip dari thefamouspeople.com, saat berusia 11 tahun, keluarganya pindah ke Seoul. Di Gwangju, Park Shin Hye dididik di Sekolah Dasar Hak-Kang. Setelah pindah ke Seoul, dia mulai menghadiri Youngpa Girls High School, di mana guru bahasa Inggris kelas enam mendorongnya untuk mengikuti audisi untuk Lee's Dream Factory.

Selanjutnya pada 2009, ia diterima di Universitas Chung-Ang, dan lulus pada 15 Februari 2016, dengan gelar di bidang teater.

Perjalanan Karier

Park Shin Hye mengawali karirnya dengan menjadi salah satu pemeran di serial drama Korea Starway to Heaven pada 2003 hingga 2004. Dikutip dari onetvasia.com, pada usia 13 tahun, ia memulai debutnya sebagai pemeran utama wanita dalam video musik "Flower" oleh Lee Seung Hwan. Namun, terobosan besarnya datang ketika dia mengambil peran sebagai karakter utama versi anak-anak Han Jung Suh dalam drama klasik Korea 'Stairway to Heaven'.

Pada 2004, ia sempat bermain di Very Merry Christmas, dilanjutkan drama lainnya seperti Not Alone dan If Wait for The Next Train Again. Selanjutnya pada 2005, Park Shin Hye sempat berperan di serial One Fine Day. Kemudian pada 2006 dia bermain di Seoul 1945 dan Tree of Heaven. Setahun berikutnya, Park Shin Hye mengambil oeran di drama Price Hours, dan Kimcheed Radish Cubes. Kemudian Park Shin Hye mendapatkan ketenaran internasional sebagai pahlawan wanita cross-dressing dalam drama romantis SBS You're Beautiful pada 2009.

Pada 2010, melalui komedi romantis Cyrano Agency, ia menerima Penghargaan Aktris Paling Populer dalam Film di Baeksang Arts Awards ke-47. Pada 2011, Park Shin Hye berperan dalam Hayate the Combat Butler, sebuah proyek televisi Taiwan berdasarkan manga shonen Jepang dengan nama yang sama.

Park Shin Hye sendiri pun mendapatkan banyak nominasi dalam berbagai ajang penghargaan lewat film Miracle in Cell No.7 (2013). Tak hanya itu, ia pun memenangkan beberapa di antaranya.

Dikutip dari gluwee.com, pularitasnya kian melambung pada 2013. Saat itu ia mendapat peran utama dalam serial TV The Heirs dan beradu akting dengan Lee Min Ho. Film tersebut menjadi hits baik di dalam negeri maupun internasional. Nama Park Shin Hye kian dikenal, bahkan ia memenangkan penghargaan Aktris Asing Populer di Anhui TV Drama Awards.

Beberapa karyanya yang paling terkenal dapat ditemukan di Pinocchio (2014-2015), Doctors (2016), Memories of the Alhambra (2018), dan #Alive (2020).

Setelah sukses bermain dalam film bertema zombie #Alive (2020), Park Shin Hye kembali berperan dalam serial drama Sisyphus: The Myth (2021). Dalam drama bergenre sains fiksi ini ia dipasangkan dengan aktor veteran Cho Seung Woo.

