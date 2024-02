Daftar Pemenang BAFTA Film Awards 2024, Oppenheimer Bawa 7 Piala

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - BAFTA Film Awards 2024 digelar di Royal Festival Hall, London, Inggris, pada Minggu, 18 Februari 2024 waktu setempat. Tahun ini Oppenheimer berhasil meraih 7 penghargaan dari 13 nominasi. Disusul Poor Things yang memenangkan 5 penghargaan dari 11 nominasi.

Acara penghargaan yang dianggap Oscar-nya Inggris itu, dipandu oleh pembawa acara David Tennat, bintang Doctor Who. Para penggiat film malam itu juga dihibur oleh penyanyi Sophie Ellis-Bextor. Dia membawakan lagu hitsnya Murder On The Dance Floor yang juga ditampilkan dalam film Saltburn.

Berikut ini daftar lengkap pemenang BAFTA Film Awards 2024

Best Film

Anatomy of a Fall

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Poor Things



Oppenheimer - Pemenang

Outstanding British Film

All of Us Strangers

How to Have Sex

Napoleon

The Old Oak

Poor Things

Saltburn

Scrapper

Wonka

The Zone of Interest - Pemenang

Outstanding Debut oleh Sutradara, Produser dan Penulis Inggris

Blue Bag Life - Lisa Selby (Sutradara), Rebecca Lloyd-Evans (Sutradara), Alex Fry (Sutradara)

Bobi Wine: The People’s President - Christopher Sharp (Sutradara, bersama dengan Moses Bwayo)]



Earth Mama - Savanah Leaf (Penulis, Sutradara, Produser), Shirley O'connor (Produser), Medb Riordan (Produser) - Pemenang

How to Have Sex - Molly Manning Walker (Penulis, Sutradara)

Is There Anybody Out There? - Ella Glendining (Sutradara)

Film tidak berbahasa Inggris

20 Days in Mariupol

Anatomy of a Fall

Past Lives

Society of the Snow

The Zone of Interest - Pemenang

Dokumenter

20 Days in Mariupol - Pemenang

American Symphony

Beyond Utopia

Still: A Michael J. Fox Movie

Wham!

Film Animasi

The Boy And The Heron - Pemenang

Chicken Run: Dawn of the Nugget

Elemental

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Sutradara

Andrew Haigh, All of Us Strangers

Justine Triet, Anatomy of a Fall

Alexander Payne, The Holdovers

Bradley Cooper, Maestro

Christopher Nolan, Oppenheimer -Pemenang

Jonathan Glazer, The Zone of Interest

Original Screenplay

Anatomy of a Fall - Pemenang

Barbie

The Holdovers

Maestro

Past Lives

Adapted Screenplay

All of Us Strangers

American Fiction - Pemenang

Oppenheimer

Poor Things

The Zone of Interest

Leading Actress

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Fantasia Barrino, The Color Purple

Sandra Hüller, Anatomy of a Fall

Carey Mulligan, Maestro

Vivian Oparah, Rye Lane

Margot Robbie, Barbie



Emma Stone, Poor Things -Pemenang

Leading Actor

Bradley Cooper, Maestro

Colman Domingo, Rustin

Paul Giamatti, The Holdovers

Barry Keoghan, Saltburn



Cillian Murphy, Oppenheimer - Pemenang

Teo Yoo, Past Lives

Supporting Actress

Emily Blunt, Oppenheimer

Danielle Brooks, The Color Purple

Claire Foy, All of Us Strangers

Sandra Hüller, The Zone of Interest

Rosamund Pike, Saltburn



Da’Vine Joy Randolph, The Holdovers - Pemenang

Supporting Actor

Robert De Niro, Killers of the Flower Moon



Robert Downey Jr., Oppenheimer - Pemenang

Jacob Elordi, Saltburn

Ryan Gosling, Barbie

Paul Mescal, All of Us Strangers

Dominic Sessa, The Holdovers

Original Score

Killers of the Flower Moon



Oppenheimer - Pemenang

Poor Things

Saltburn

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Sinematografi

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer - Pemenang

Poor Things

The Zone of Interest

Editing

Anatomy of a Fall

Killers of the Flower Moon



Oppenheimer - Pemenang

Poor Things

The Zone of Interest

Casting

All of Us Strangers

Anatomy of a Fall



The Holdovers - Pemenang

How to Have Sex

Killers of the Flower Moon

Desain Produksi

Barbie

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer



Poor Things - Pemenang

The Zone of Interest

Desain Kostum

Barbie

Killers of the Flower Moon

Napoleon

Oppenheimer

Poor Things - Pemenang

Makeup & Rambu

Killers of the Flower Moon

Maestro

Napoleon

Oppenheimer

Poor Things - Pemenang

Sound

Ferrari

Maestro

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One

Oppenheimer

The Zone of Interest - Pemenang

Efeks visual spesial

The Creator

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One

Napoleon

Poor Things - Pemenang

Animasi Pendek

Crab Day - Pemenang

Visible Mending

Wild Summon

EE Rising Star Award

Phoebe Dynevor

Ayo Edebiri

Jacob Elordi



Mia McKenna-Bruce - Pemenang

Sophie Wilde

British Short Film

Festival of Slaps

Gorka

Jellyfish and Lobster - Pemenang

Such a Lovely Day

Yellow

PEOPLE | ENTERTAINMENT WEEKLY

Pilihan editor: Tanpa Kate Middleton, Pangeran William akan Hadir di BAFTA Film Awards 2024