Rajai Box Office, Bob Marley: One Love Tayang di Bioskop Indonesia 21 Februari 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film Bob Marley: One Love terus menduduki puncak box office sejak tayang di bioskop Amerika pada Rabu, 14 Februari 2024. Film ini dijadwalkan tayang di Indonesia pada Rabu, 21 Februari 2024.

Bob Marley: One Love meraup pendapatan 46 juta dolar AS atau Rp 720 miliar selama 6 hari penayangan. Film biografi legenda reggae ini unggul dari Madame Web yang baru meraup 24 juta dolar. Bob Marley: One Love dan Madame Web tayang di hari yang sama, namun perolehan mereka sangat berbeda jauh.



Tentang Bob Marley: One Love Baca Juga: Dakota Johnson Akui Naskah Film Madame Web Berubah Drastis Sebelum Syuting

Mengutip dari Paramount Pictures, Bob Marley: One Love merayakan kehidupan dan musik seorang ikon yang menginspirasi generasi melalui pesan cinta dan persatuannya. Di layar lebar untuk pertama kalinya, penonton akan menyaksikan kisah hebat Bob dalam mengatasi kesulitan dan perjalanan di balik musik revolusionernya.

Bob Marley: One Love diproduksi bekerja sama dengan keluarga Bob Marley dan dibintangi oleh Kingsley Ben-Adir sebagai musisi legendaris dan Lashana Lynch sebagai istrinya Rita.

Putra tertua Bob Marley, Ziggy Marley yakin Kingsley Ben-Adir adalah orang yang tepat untuk memerankan ayahnya. “Ada suara di dalam diri Anda yang mengatakan kebenarannya,” kata Ziggy Marley kepada Variety. “Anda harus mendengarkannya, dan itu adalah Kingsley.”

Vokal serak khas Bob Marley akan dipadukan dengan vokal Ben-Adir. Ben-Adir menyanyikan lagu-lagu ikonik Bob Marley saat merekam adegan dan suaranya sendiri ditampilkan di momen-momen yang lebih tenang sepanjang film, ketika Bob Marley ditampilkan menulis lagu di sofa dengan gitar akustik.



Sinopsis Marley: One Love

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Bob Marley: One Love akan membawa penonton melalui kehidupan Bob Marley dari masa kecilnya di Jamaika hingga saat dia menjadi penyanyi reggae paling terkenal di dunia. Penonton bisa menyaksikan momen-momen kehidupan pribadinya, seperti adegan bersama keluarga di rumah dan bermain sepak bola bersama. Ini juga menunjukkan kehidupan publiknya, dengan rekaman dirinya tampil di depan orang banyak di stadion besar.

Secara mengejutkan, Bob Marley menjadi sasaran upaya pembunuhan di rumahnya sendiri. Pada 1976, seorang penembak tak dikenal menembaki rumah Bob Marley, melukai banyak anggota keluarga. Setelah cedera, Bob Marley terus tampil dua hari kemudian di konser Smile Jamaica. Tujuan dari konser ini adalah untuk membawa persatuan ke Jamaika, namun beberapa orang percaya bahwa upaya pembunuhan tersebut disebabkan oleh keterlibatan Bob Marley dan dukungannya terhadap Perdana Menteri Michael Manley.

Bob Marley memutuskan untuk mengasingkan diri ke Inggris, di mana dia merekam album Exodus dan Kaya. Menurut sutradara Reinaldo Marcus Green, film ini akan berkisah tentang pembuatan album Exodus.

Trailer teaser Bob Marley: One Love pertama kali terungkap di CinemaCon yang merupakan konvensi tahunan National Association of Theater Owners (NATO) yang diadakan di Las Vegas, Nevada. Ziggy Marley yang juga seorang musisi dan aktivis, memperkenalkan trailer tersebut, membuat pengungkapan itu menjadi lebih spesial. Pada 6 Juli 2023, trailernya dirilis untuk dilihat publik.

Trailer kedua Bob Marley: One Love dirilis oleh Paramount pada 5 Desember 2023. Dibuka dengan Bob Marley menyanyikan Redemption Song di sekitar api unggun bersama keluarganya, sebelum beralih ke bahaya yang ditimbulkan oleh kehidupan panggungnya. Bagian terakhir dari trailer ini menampilkan lagu Bob Marley yang mungkin paling ikonik, Three Little Birds. Trailernya diakhiri dengan kutipan sederhana, “Satu cinta, satu hati, satu takdir.”

DEADLINE | COLLIDER | VARIETY

Pilihan Editor: Lahir, Populer dan Kematian Bob Marley: Pelopor Musik Reggae Asal Jamaika