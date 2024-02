Pemeran Bob Marley Film Bob Marley: One Love, Simak Profil Kingsley Ben-Adir

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bob Marley: One Love film biopik terbaru. Film yang mengisahkan perjalanan hidup Robert Nesta Marley atau Bob Marley dalam menggapai impiannya. Di bioskop Indonesia, film ini telah tayang pada Rabu, 21 Februari 2024. Film ini digarap bekerja sama dengan keluarga Bob Marley. Di bioskop Amerika film ini sudah tayang pada Rabu, 14 Februari 2024.

Kingsley Ben-Adir yang memerankan Bob Marley. Putra sulung Bob Marley, Ziggy Marley yakin Kingsley Ben-Adir orang yang tepat untuk memerankan ayahnya. “Ada suara di dalam dirimu yang mengatakan kebenarannya,” kata Ziggy Marley kepada Variety. “Anda harus mendengarkannya, dan itu adalah Kingsley.”

Vokal serak Bob Marley akan dipadukan dengan suara Ben-Adir. Ben-Adir menyanyikan lagu-lagu Bob Marley saat merekam adegan dan suaranya sendiri ditampilkan di momen-momen yang lebih tenang sepanjang film, ketika Bob Marley ditampilkan menulis lagu di sofa dengan gitar akustik.

Mengenal Kingsley Ben-Adir

Dikutip dari IMDb, Kingsley Ben-Adir lahir di London, pada 28 Februari 1986. Minatnya dalam seni peran muncul sejak usia muda. ia mulai meniti karier aktingnya setelah lulus dari London Academy of Music and Dramatic Art.

Ben-Adir memulai kariernya tampil di berbagai produksi teater, termasuk di West End London. Dia muncul di berbagai serial televisi Inggris, seperti Vera, Death in Paradise, dan Lewis.

Kesuksesan Ben-Adir semakin meningkat dengan perannya dalam beberapa produksi penting. Dikutip dari The Movie Database, dia berperan sebagai ahli patologi Marcus Summer dalam drama detektif ITV Vera dan detektif swasta Karim Washington pada musim kedua serial Netflix, The OA.

Dari 2017 hingga 2019, ia muncul pada musim empat dan lima serial televisi BBC One Peaky Blinders. Pada 2020, dia berperan sebagai Malcolm X dalam film Amazon Studios One Night in Miami. Pada 2023, ia membintangi film Barbie.

Penampilan Kingsley Ben-Adir sebagai Malcolm X dalam One Night in Miami mendapat pujian dari kritikus film dan memperoleh beberapa nominasi penghargaan. Itu termasuk nominasi BAFTA Award untuk Aktor Pendukung Terbaik. Penampilannya yang kuat dan berkesan menegaskan posisinya sebagai salah satu aktor muda paling menjanjikan di industri film.

Sinopsis Bob Marley: One Love

Bob Marley: One Love membawa penonton melalui kehidupan Bob Marley dari masa kecilnya di Jamaika hingga saat dia menjadi musikus reggae paling terkenal di dunia. Kisah hidup Bob Marley dengan latar waktu pertengahan 1970-an hingga kematiannya pada Mei 1981. Penonton menyaksikan momen kehidupan pribadinya, seperti adegan bersama keluarga di rumah dan bermain sepak bola bersama.

Pada 1976, penembak tak dikenal menembaki rumah Bob Marley, melukai banyak anggota keluarga. Setelah cedera, Bob Marley terus tampil dua hari kemudian di konser Smile Jamaica. Tujuan dari konser ini untuk membawa persatuan ke Jamaika, namun beberapa orang percaya upaya pembunuhan tersebut disebabkan adanya dugaan keterlibatan Bob Marley dan dukungannya terhadap Perdana Menteri Michael Manley.

Bob Marley pergi ke Inggris, dia merekam album Exodus dan Kaya. Menurut sutradara Reinaldo Marcus Green, film ini berkisah tentang pembuatan album Exodus.

MARVELA | ANTARA

