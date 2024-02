Yeon Woo Jin Tertantang Perankan Detektif Tak Biasa di Drama Grabbed by the Collar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Yeon Woo Jin menjadi detektif dalam drama Grabbed by the Collar. Berdasarkan novel web populer, drama thriller ini mengikuti seorang reporter investigasi dan seorang detektif handal saat mereka bersama-sama menyelidiki serangkaian kasus pembunuhan.

Yeon Woo Jin akan berperan sebagai Kim Tae Heon, seorang detektif keras kepala di unit Kejahatan Kekerasan. Kim Tae Heon, yang pernah sangat mencintai Seo Jung Won (Kim Ha Neul) di masa lalu, bertemu kembali dengan mantan pacarnya karena kasus pembunuhan misterius.

Alasan Yeon Woo Jin Main Drama Grabbed by the Collar

Setelah membaca naskah untuk pertama kali, Yeon Woo Jin mengaku tertarik dengan bagaimana berbagai karakter dalam Grabbed by the Collar terjalin erat dalam satu kejadian. Yeon Woo Jin lantas mengungkapkan alasannya tertarik membintangi drama ini.

“Fokus ceritanya sepertinya pada penggambaran narasi dan emosi karakter saat mereka mengungkap kasus ini. Dan itu menantang saya," katanya.

Aktor 39 tahun ini rupanya menggambarkan karakter Kim Tae Heon bukan seperti detektif pada umumnya. “Tidak seperti imej tangguh dan kasar yang diasosiasikan dengan detektif, Kim Tae Heon memiliki imej yang sangat necis dan halus. Jadi saya memperhatikan untuk menyoroti sifat unik Kim Tae Heon untuk memberinya pesona tersendiri," katanya.

Kesan Yeon Woo Jin Syuting Grabbed by the Collar

Yeon Woo Jin kemudian berbicara tentang suasana di lokasi syuting Grabbed by the Collar. Dia dan tim Grabbed by the Collar kerap berdiskusi supaya membuahkan hasil yang bagus.

“Setiap orang memiliki keterikatan yang luar biasa terhadap proyek ini. Lokasi syuting selalu ramai dengan berbagai pendapat yang dipertukarkan. Melalui musyawarah yang sungguh-sungguh untuk menghadirkan hasil yang lebih baik, kami menciptakan sinergi yang baik di antara kami. Para aktor juga berusaha untuk secara efektif menyampaikan kisah mendalam dari karakter mereka masing-masing," katanya.

Drama Grabbed by the Collar akan tayang perdana pada Maret 2024 mendatang. Drama ini mengikuti perjalanan terjerat seorang reporter yang gigih dan seorang detektif yang waspada dari tim kejahatan kekerasan saat mereka mengungkap serangkaian kasus pembunuhan yang mencekam.

SOOMPI | OSEN

