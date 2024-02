5 Rekomendasi Drakor Romantis Menemani Hari Valentine

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea disingkat drakor memiliki banyak genre yang dapat dipilih sesuai selera. Tetapi, dari banyaknya genre yang ada, drama Korea romantis selalu memiliki penonton setia. Terutama, ketika menyambut hari kasih sayang atau Hari Valentine, 14 Februari pekan depan.

Berikut 5 rekomendasi yang cocok ditonton sambut Hari Valentine:

1. Crash Course in Romance (2023)

Crash Course in Romance merupakan drakor romantis yang tayang perdana di Netflix pada Sabtu, 14 Januari 2023. Drakor ini dibintangi oleh Jeon Do Yeon dan Jung Kyung Ho. Crash Course in Romance mengikuti kisah cinta yang tidak biasa antara guru matematika No.1 Korea dan pemilik restoran makanan siap saji. Dalam drama komedi romantis ini, aktris Jeon Do Yeon akan berperan sebagai koki dan pemilik bisnis bernama Nam Haeng Sun yang juga mantan atlet nasional.

2. Can We Be Strangers (2023)

Drama ini sudah tayang perdana pada Rabu, 18 Januari 2023 dengan mengusung genre romantis dan hukum. Kisahnya berfokus pada tokoh mantan suami istri yang saling bertemu kembali. Dia adalah Oh Ha Ra (Kang So Ra), seorang pengacara populer yang punya julukan Dewi Litigasi. Mantan suaminya bernama Goo Eun Beom (Jang Seung Jo) yang juga merupakan pengacara berbakat. Tidak disangka-sangka, mereka terhubung kembali lewat pekerjaan yang sama.

3. Kokdu: Season of Deity (2023)

Kokdu: Season of Deity sudah tayang di MBC sejak Jumat, 27 Januari 2023. Drama ini juga tayang di Wavve, Viki, IQIYI dan Viu. Diperankan oleh Kim Jung Hyun sebagai Kok Du yakni sang malaikat maut yang turun ke bumi setiap 99 tahun sekali lalu merasuk tubuh manusia yang mirip dengannya untuk menghukum manusia di bumi yang pantas mati. Drama ini disutradarai oleh Baek Soo Chan dan Kim Ji Hoon menuai banyak perhatian publik.

4. The Law Cafe (2022)

Drama ini diadaptasikan dari webtoon dengan judul Love According To Law. The Law Cafe adalah drama komedi romantis tentang Kim Jung Ho (Lee Seung Gi), seorang mantan jaksa jenius yang berubah menjadi pengangguran karena kasus skandal ayahnya yang korupsi, dan Kim Yu Ri (Lee Se Young), pengacara idealis yang menjadi penyewa baru di Gedung Milik Kim Jung Ho ketika dia membuka "kafe hukum".

Film Nevertheless. Foto: Netflix

5. Nevertheless (2021)

Drama Korea romantis yang berikutnya adalah Nevertheless. Drama yang diangkat dari webtoon populer ini bercerita tentang seorang perempuan bernama Yoo Na Bi yang tidak percaya akan adanya cinta sejati. Tetapi, pemikiran tersebut tiba-tiba berubah setelah dia bertemu dengan Park Jae Uhn, laki-laki yang kerap mempermainkan hati wanita.

MICHELLE GABRIELA | MARVELA | MEUTIA MURTI DEWI

