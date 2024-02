7 Film yang Dibintangi Timothe Chalamet, Ada Dune: Part 2 Hingga Bones and All

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Timothée Chalamet sudah tidak asing di telinga pecinta film Amerika. Terlebih, aktor Prancis-Amerika Serikat itu telah banyak membintangi film populer, termasuk film fiksi Wonka dan Dune. Teranyar dirinya akan memerankan Bob Dylan dalam film yang membahas tentang keputusan kontroversial Bob Dylan pada 1965. Berikut 7 film yang dibintangi aktor kelahiran 27 Desember 1995 itu.

1. Dune

Dune tayang pada 2021. Film fiksi ini menceritakan perjalanan melintasi kosmos saat House Artreides mengambil alih jabatan gubernur Planet Arrakis. Dalam film itu, Timothée Chalamet memerankan karakter Paul Atreides. Timothée juga beradu akting dengan selebriti lainnya seperti Zendaya, Oscar Isaac, Josh Brolin, Jason Momoa, Rebecca Ferguson, Javier Bardem dan Dave Bautista.

2. Dune: Part Two

Sekuel film Dune ini akan yang tayang pada 15 Maret 2024. Sebelumnya Dune: Part 2 dijadwalkan rilis pada 3 November 2023, namun ditunda akibat aksi Serikat Penulis Amerika Serikat (WGA) dan SAG-AFTRA. Di film ini, Chalamet akan melanjutkan karakternya sebagai Paul Atreides dan bertemu dengan suku Feemen. Dune: Part 2 akan menyoroti perjalanan Paul Atreides bersama Chani dan Feemen untuk melancarkan aksi balas dendam terhadap House Harkonnen.

3. Lady Bird (2017)

Dalam film ini, Timothée Chalamet berperan menjadi Kyle, seorang personel band yang berparas tampan, misterius, dan rebel. Ia gagal menjalin hubungan dengan Christine atau Lady bird, yang menyebabkan karakter utama itu menggoda lawan jenis. Film Lady Bird menyorot kehidupan seorang gadis remaja bernama Christine atau Lady Bird, yang diperankan Saoirse Ronan. Ia berusaha menemukan jalannya melalui sekolah menengah, cinta, dan keluarga.

4. Little Women (2019)

Little Women diadopsi dari novel klasik karya Louisa May Alcott yang berjudul sama. Ini menceritakan tentang keluarga March, Meg, Jo, Beth dan Amy yang tumbuh pada masa Perang Sipil Amerika. Dalam film ini, Timothée Chalamet berperan sebagai Laurie yang menawan, yang mendapati dirinya terlibat asmara dengan Jo March, diperankan Saoirse Ronan.

5. Bones and All (2022)

Berbeda dengan karakter biasanya, dalam Bones and All Chalamet berperan sebagai Lee, seorang kanibal muda pengembara. Ia mengambil Maren sesama kanibal di bawah sayapnya setelah terpaksa meninggalkan rumah. Lee adalah orang yang tertutup dan telah lama menyendiri karena penderitaannya. Ia tidak ingin menyakiti siapapun, karena takut akan kehilangan kebahagiaan yang dia temukan.

6. The French Dispatch (2021)

Dikutip dari Movieweb, The French Dispatch mengikuti kisah-kisah jurnalis menarik yang dipilih oleh sebuah publikasi majalah setelah kematian editor mereka. Dalam film ini, Chalamet berperan sebagai Zeffirelli, seorang mahasiswa revolusioner dalam salah satu cerita. Di sini, Chalamet beradu peran dengan artis lainnya seperti Owen Wilson, Bill Murray, Tilda Swinton, Adrien Brody, Lea Seydoux, Benicio Del Toro, Jeffrey Wright, Frances McDormand, dan Liev Schreiber.

7. Wonka (2023)

Wonka merupakan prekuel dari film Willy Wonka and The Chocolate Factory 1971. Disutradarai Paul King, film ini mengangkat kisah Willy Wonka, diperankan Timothée Chalamet yang berjuang mencari racikan cokelat terbaik. Ia menghabiskan tujuh tahun dalam hidupnya untuk meracik cokelatnya yang mustahil bagi peracik cokelat biasa. Film ini juga menampilkan masa kecil Wonka dan bagaimana ia bertemu dengan Oompa-Loompas.

KHUMAR MAHENDRA | YUNIA PRATIWI | MELINDA KUSUMA NINGRUM | AISHA SHAIDRA | ANANDA RIDHO SULISTYA

Pilihan Editor: Bagaimana Cara Mengucapkan Nama Timothee Chalamet yang Benar?