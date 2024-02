Profil Anggota NCT WISH yang akan Debut 21 Februari

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Unit terakhir dari grup Neo Culture Technology atau NCT akan melakukan debut resminya pada 21 Februari 2024 dengan nama NCT WISH. Grup yang awalnya bernama NCT NEW TEAM ini akan merilis single pertama yang berjudul ‘Wish’.

Adapun NCT WISH sendiri adalah boy grup beranggotakan enam orang yang berada di bawah naungan agensi SM Entertainment. Mereka adalah Sion, Riku, Yushi, Jaehee, Ryo, dan Sakuya.

Baca Juga: Profil dan Perjalanan Karier Ten NCT yang Segera Debut Solo

Melansir dari laman Kpop Fandom, pada 2022 lalu SM Entertainment mengungkapkan rencana untuk membuat grup unit NCT yang berbasis di Tokyo, Jepang. Grup tersebut pun direncanakan bernama NCT 140, yang merupakan koordinat memanjang dari Tokyo, Jepang. Namun, unit tersebut kemudian berganti nama menjadi NCT Tokyo.

NCT Tokyo sendiri merupakan unit terakhir dari konsep “ekspansi tak terbatas” milik NCT. Untuk mencari anggota terbaik NCT Tokyo, SM Entertainment pun membuat reality show pra debut bertajuk NCT Universe: LASTART pada 2023 lalu.

Pada 8 September 2023, NCT Tokyo mengumumkan berganti nama menjadi NCT NEW TEAM yang akan debut dengan tujuh orang anggota. Mereka adalah Jungmin, Sion, Riku, Yushi, Jaehee, Ryo, dan Sakuya. Sayangnya, pada 2 Oktober 2023 SM Entertainment mengabarkan bahwa Jungmin harus keluar dari grup karena masalah kesehatan.

Dengan enam orang anggota, NCT NEW TEAM kemudian mengumumkan akan memakai nama NCT WISH sebagai nama resmi grupnya pada 17 Januari 2024. Hal itu juga dibarengi dengan pengumuman debut grup pada 21 Februari 2024.

Lantas, bagaimana profil anggota NCT WISH yang akan debut pada 21 Februari? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.



Profil Anggota NCT WISH

Pada awalnya, NCT WISH berisi tujuh orang anggota, yakni Jungmin, Sion, Riku, Yushi, Jaehee, Ryo, dan Sakuya. Namun, karena Jungmin memutuskan untuk keluar grup, NCT WISH pun melanjutkan karier dengan enam anggota lainnya. Adapun profil keenam anggota tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sion

Pemilik nama asli Oh Si On ini merupakan leader dan vokalis utama di grup NCT WISH. Dia lahir pada 11 Mei 2022 di Mokpo, Korea Selatan. Dia telah menjadi trainee SM Entertainment selama empat tahun dan diperkenalkan sebagai calon anggota baru NCT pada 28 Juni 2023. Dia mengidolakan Kai EXO dan ingin menjadi model apabila tidak menjadi penyanyi.

2. Riku

Maeda Riku atau yang akrab disapa Riku adalah rapper utama di grup. Dia merupakan anggota asal Jepang yang lahir pada 28 Juni 2003. Riku telah menjadi trainee selama satu tahun dan mengidolakan Mark NCT. Dia ingin menjadi karyawan di toko roti apabila tidak bisa debut sebagai penyanyi.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

3. Yushi

Sama seperti Riku, Yushi juga berasal dari Jepang. Pemilik nama asli Tokuno Yushi ini berposisi sebagai penari utama di NCT WISH. Lahir pada 5 April 2004, Yushi telah menjadi trainee selama lima tahun. Dia adalah mantan anggota EDAMAME BEANS yang berposisi sebagai vokalis. Dia diperkenalkan sebagai calon anggota NCT pada 28 Juni 2023 lalu.

4. Jaehee

Kim Daeyoung atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Jaehee adalah anggota NCT WISH yang lahir pada 21 Juni 2005 di Daegu, Korea Selatan. Dia menjadi anggota NCT WISH yang debut dengan masa trainee tersingkat, yakni hanya tiga bulan. Berposisi sebagai vokalis utama, Jaehee memiliki kekuatan vokal di nada tinggi dan falsetto.

5. Ryo

Ryo memiliki nama lengkap Hirose Ryo. Berasal dari Jepang, Ryo lahir pada 4 Agustus 2007 di Kyoto, Jepang. Berposisi sebagai sub vokalis, Ryo telah menjadi trainee SM Entertainment selama satu tahun. Dia mengidolakan Doyoung dan Haechan NCT serta sangat menyukai lagu NCT yang berjudul Love Sign. Dia ingin menjadi astronot apabila tidak bisa debut sebagai penyanyi.

6. Sakuya

Sakuya adalah anggota NCT WISH selanjutnya yang berasal dari Jepang. Pemilik nama lengkap Fujinaga Sakuya ini merupakan rapper utama, sub vokalis, dan maknae di NCT WISH. Dia lahir pada 18 November 2007. Dia mengidolakan Destiny Rogers dan Taeyong NCT. Dia ingin menjadi idola karena orangtuanya menyukai Kpop dan sering menonton artis Kpop bersama.

RADEN PUTRI| KPROFILES| SOOMPI| KPOPPING| KPOP.FANDOM

Pilihan Editor: Deretan Idola K-Pop Ini pernah Menjadi Sasaran Sasaeng