Batal Tampil di Super Bowl, DJ Tiesto Diganti Kaskade

TEMPO.CO, Jakarta - DJ Tiesto membatalkan rencana tampil di Super Bowl LVIII atau Super Bowl 2024. Ia mengumumkan itu melalui media sosial X, pada Kamis, 8 Februari 2024. “Saya dan tim telah mempersiapkan sesuatu yang benar-benar istimewa selama berbulan-bulan. Tapi, keadaan darurat keluarga memaksa saya untuk pulang ke rumah pada Minggu pagi,” kata Tiesto dalam laporan Variety, dikutip dari Antara.

DJ Tiesto harus kembali ke rumah. “Itu adalah keputusan yang sulit untuk melewatkan pertandingan, tetapi keluarga selalu didahulukan," katanya. Dikutip dari Time, musisi pemenang Grammy ini dipilih sebagai diskjoki atau DJ dalam game pertama sebelum kickoff .

DJ Tiesto Diganti Kaskade

Super Bowl biasanya menampilkan DJ selama kegiatan pregame. Mereka DJ yang pernah mengisi acara tersebut, Khaled, D-Nice, Zedd, Snake. Pada, Minggu, 11 Februari 2024 waktu setempat, Super Bowl telah menandai kegiatan pertama agar Tiesto tampil bermain sepanjang seluruh pertandingan. Bahkan, selama jeda siaran televisi, ia juga akan tampil. Inovasi ini untuk integrasi musik yang berkembang ke dalam acara olahraga.

Sebelum membatalkan penampilannya, Tiesto sangat antusias. Pada wawancara dengan Variety, ia berbagi kegembiraan. Tiesto juga telah menyiapkan daftar lagu yang ingin diputar ketika tampil dalam Super Bowl. Ia mengungkapkan rencana untuk menggabungkan trek yang beresonansi dengan penonton Super Bowl, termasuk lagu Beastie Boys (You Gotta) Fight for Your Right (To Party). Ia berharap bisa sedikit berkolaborasi dengan Taylor Swift. Penyanyi itu dikabarkan akan menonton Super Bowl untuk mendukung kekasihnya, pemain NFL, Travis Kelce.

Penampilan DJ Tiesto dalam Super Bowl digantikan dengan DJ Kaskade. Di unggahan media sosial, DJ Kaskade sangat antusias bisa bermain penuh di Super Bowl.

“Sebagai seorang anak yang tumbuh di Chicago menonton NFL Super Bowl setiap tahun bersama keluarga. Kesempatan saya untuk benar-benar menjadi bagian (Super Bowl) sungguh luar biasa,” kata Kaskade, pada 9 Februari 2024.

Adapun beberapa musisi lainnya yang tampil di Super Bowl, antara lain McEntire, Post Malone, Andra Day, dan Usher.

RACHEL FARAHDIBA REGAR | YUNIA PRATIWI

