Avatar 3 Belum Tayang, James Cameron Sudah Bocorkan Soal Avatar 6 dan 7

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sutradara James Cameron membocorkan bahwa dirinya sudah terpikirkan mengenai bagian keenam dan ketujuh untuk film fenomenal garapannya, Avatar. Hal ini ia sampaikan di saat film Avatar 3 bahkan belum menyentuh layar lebar.

Dilansir dari People, James mengaku sudah menulis secara lengkap bagian kelima dari universe ciptaannya dan sudah terpikirkan ide untuk Avatar 6 dan 7. “Kita sudah menulis secara keseluruhan untuk film kelima, dan aku juga sudah mendapat ide untuk yang keenam dan ketujuh,” ucapnya saat ditemui di acara tahunan Saturn Award yang ke-51 di Los Angeles pada Minggu, 4 Februari 2024.

Mengingat bahwa Avatar 3 baru akan ditayangkan pada 2025, disusul dengan Avatar 4 pada 2029, dan Avatar 5 di 2031, James merasa bahwa yang nantinya akan menggarap dan mengeksekusi idenya untuk Avatar 6 dan Avatar 7 bukanlah dirinya lagi. “Maksudku, ajal tidak ada yang tahu. Tetapi kami menikmati apa yang kami lakukan. Kami menyukainya. Kami bisa bekerja sama dengan orang-orang hebat,” ungkapnya.

James Cameron Terinspirasi dari Star Trek dan Star Wars

Sutradara berkebangsaan Kanada yang juga menyutradarai film legendaris Titanic pada 1997 ini mengungkapkan bahwa selama pembuatan universe Avatar ia banyak terinspirasi dari Star Trek dan Star Wars.

“Star Trek dan Star Wars adalah dua universe waralaba yang suda ada sejak aku kecil. Itulah yang menginsprasiku,” ucap Cameron. “Dan seperti yang selalu aku katakan, universe kami masih terbilang muda. Kami baru merilis dua film, kami masih setengah jalan menuju film ketiga kami."

James dan Suzi Amis Cameron di pemutaran perdana Avatar: The Way of Water menganakan busana dari bahan ramah lingkungan. (dok. Tencel)

Berangkat dari sana, James Cameron berharap ia bisa menciptakan universe Avatar sebesar Star Trek maupun Star Wars di kemudian hari. Meski begitu, ia percaya bahwa dibutuhkan keseriusan dan konsistensi untuk mewujudkan itu semua. “Untuk menciptakan dampak budaya yang tidak lekang oleh waktu, kamu harus mencurahkan seluruh hati dan energimu ke dalamnya,” katanya.

Franchise Avatar yang Menjanjikan

Avatar 1 yang dirilis pada 2009 dan sequelnya, Avatar: The Way of Water yang tayang di bioskop pada 2022 berhasil menjadi film No. 1 dan No. 3 sebagai film terlaris sepanjang masa dan meraup keuntungan lebih dari 2,3 miliar dolar di box office.

Melihat prestasi dan peluang besar dari pencapaian dua film Avatar yang telah rilis sebelumnya itu, jelas bahwa franchise Avatar akan terus berlanjut meskipun Cameron tidak lagi menjabat sebagai sutradara di kemudian hari.

Pada kesempatan yang sama, Cameron juga menanggapi protes para penggemarnya yang merasa dia terlalu didominasi oleh franchise Avatar. Ia menyatakan bahwa dirinya hanya memanfaatkan sebaik mungkin kesempatan yang sudah terbangun dengan baik sejak awal, sebagaimana George Lucas yang fokus dengan dunia Star Wars miliknya dan Gene Roddenberry dengan universe Star Trek. “Mengapa Anda memulai dari awal dengan hal lain yang mungkin tidak ada hubungannya?” ucapnya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

“Avatar sendiri sebetulnya adalah distopia yang membawa pesan sampai batas tertentu, tetapi selebihnya adalah tentang keindahan, tentang hubungan, hal ini tentang nilai-nilai positif, dan terlihat bekerja dengan baik.” James Cameron melanjutkan, “Jadi, apa yang bisa kita ketahui tentang kita? Dan sebagai manusia secara global? Karena film-filmnya sukses di semua pasar di manapun. Jadi menurut saya hal itu memberdayakan kami,” mematahkan asumsi buruk penggemar mengenai dunia waralaba untuk Avatar.

HANIN MARWAH NURKHOIRANI | PEOPLE | VARIETY

Sumber: Salip Titanic, Avatar 2 Jadi Film Terlaris ke-3 Sepanjang Masa