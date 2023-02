Salip Titanic, Avatar 2 Jadi Film Terlaris ke-3 Sepanjang Masa

TEMPO.CO, Jakarta - Film terbaru Sutradara James Cameron, Avatar 2 atau Avatar: The Way of Water berhasil menduduki peringkat ketiga film terlaris sepanjang masa. Dikutip dari Forbes, sekuel terbaru Avatar yang rilis pada akhir 2022 ini berhasil meraup keuntungan sebanyak 2,243 miliar dolar, mengalahkan karya terdahulu Cameron, Titanic.

Avatar 2 Kalahkan Karya James Cameron Terdahulu

“James Cameron terus mencoba mengejar dirinya sendiri di peringkat Box Office,” ujar Shawn Robbins, Kepala Analisa Box Office Pro, dikutip dari Variety.

Sutradara asal Kanada tersebut, berhasil menempatkan 3 filmnya di 4 besar film terlaris sepanjang masa. Mengutip Collider dan Forbes, peringkat pertama ditempati oleh Avatar sekuel pertama yang rilis pada 2009, diikuti oleh Avenger: Endgame (2019), lalu pendatang baru Avatar: The Way of Water (2022), dan peringkat keempat dipegang oleh Titanic (1997).

Selain itu, film Avatar: The Way of Water menempati peringkat pertama sebagai film terlaris sepanjang masa di 22 negara, di antaranya Jerman, Prancis, Austria, Bulgaria, Hungaria, Selandia Baru, dan lain sebagainya.

Avatar 2 Sempat Diragukan Kesuksesannya

Cuplikan Film Avatar: The Way of Water/Disney

James Cameron sempat meragukan kesuksesan dari Avatar: The Way of Water. Hal ini diakibatkan oleh relevansi budaya yang sudah berubah sejak Avatar pertama di rilis, mengingat kedua sekuel terpaut waktu yang cukup jauh.

Menurut informasi Collider, James Cameron yang biasanya dikenal sebagai seorang yang percaya diri merasakan keraguan. Dirinya merasa film terbarunya ini harus menempati peringkat ketiga atau keempat sebagai film terlaris untuk dianggap sukses. Hal ini diduga karena biaya produksi yang dirumorkan melebihi 400 juta dolar.

Sekuel Ketiga dan Keempat Avatar

Sementara itu, mempertimbangkan kecintaan publik akan film Avatar dan kesuksesan kedua film, James Cameron mengungkapkan bahwa film ketiga dan keempat Avatar sedang dalam tahap pembuatan.

Film ketiga dan keempat sudah memasuki tahap syuting. Cameron menyampaikan bahwa hal ini dilakukan sehingga aktor yang berperan tidak akan terlihat berbeda secara usia. “Jika tidak, nantinya (aktor dalam film ini) akan mendapatkan efek Stranger Things, ketika mereka seharusnya masih anak SMA tapi terlihat berumur 27 tahun,” tuturnya dikutip dari IGN.

