Timothee Chalamet dan Kylie Jenner Pamer Kemesraan di Golden Globes Awards 2024

TEMPO.CO, Los Angeles - Aktor, Timothee Chalamet akhirnya membawa kekasihnya, Kylie Jenner ke malam penghargaan Golden Globes Awards 2024 di Beverly Hilton pada Ahad, 7 Januari 2024. Dalam debut keduanya sebagai pasangan selebritas, Timothee dan Kylie mencuri perhatian karena pamer kemesraan selama acara tersebut.

Bintang Wonka berusia 27 tahun itu menggandeng tangan Kylie Jenner ketika mereka tiba di acara tersebut dengan terlambat. Kylie tampak memukau dalam balutan gaun backless hitam berbahan sekuin dan berenda. Sementara Timothee mengenakan setelan jas sekuin hitam. Mereka tampil serasi di ajang penghargaan bergengsi Golden Globe yang ke-81 itu.

Timothee Chalamet dan Kylie Jenner Berciuman saat Jeda Iklan

Tak hanya bergandengan tangan, mereka juga tertangkap kamera berciuman selama jeda iklan berlangsung. Seorang penonton mengatakan kepada DailyMail, "Mereka berada di meja mereka sambil menatap satu sama lain. Mereka tidak berbicara dengan siapa pun selama jeda iklan, mereka hanya berciuman."

Pasangan yang satu ini terlihat berbunga-bunga bak anak SMA yang sedang kasmaran. Pada kesempatan lain, Kylie terlihat mengucapkan kalimat "I love you" kepada bintang Little Women itu. Mereka menunjukkan kemesraan sambil mengobrol dan tersenyum satu sama lain.

Setahun Pacaran, Akhirnya Debut di Golden Globes 2024

Timothee Chalamet dan Kylie Jenner berpacaran sejak awal 2023 dan beberapa kali memicu rumor kedekatan di depan publik dalam beberapa bulan terakhir. Pada Golden Globe Awards ke-81 yang diadakan di The Beverly Hilton di Beverly Hills, California, mereka akhirnya resmi menunjukkan status mereka sebagai pasangan kekasih. Pada malam sebelumnya, Timothee yang penampilannya dalam film Wonka membuatnya mendapatkan nominasi aktor terbaik dalam Film, musikal atau komedi berjalan sendiri di karpet merah dengan setelan hitam.

Hubungan Timothee Chalamet dan Kylie Jenner

Aktor Call Me By Your Name dan bintang reality show The Kardashians ini menjaga hubungan mereka dari sorotan sejak memicu rumor percintaan pada April 2023. Keduanya tampil bersama di depan publik untuk pertama kalinya lima bulan kemudian saat menghadiri tur Renaissance Beyonce, bersamaan ketika Kylie telah menunjukkan dukungannya untuk Timothee dan film drama musikal Willy Wonka.

Bahkan, ibu dua anak ini merayakannya bersama Timothee dan para pemain lainnya di acara after-party pemutaran perdana Wonka di London pada akhir November lalu. Beberapa hari setelahnya, ia dan ibunya, Kris Jenner, menghadiri pemutaran perdana film tersebut di Los Angeles, dengan seorang saksi mata mengatakan kepada E! News bahwa pria berusia 28 tahun itu dan Kylie terlihat "sangat nyaman" selama kencan malam film mereka.

Meski Kylie Jenner tak mau bercerita mengenai hubungan asmaranya dengan sang aktor, ia menegaskan bahwa dia adalah penggemar berat dari karyanya Timothee. Hal tersebut terungkap saat ditanyai soal pendapatnya tentang film Dune. Kylie dengan malu-malu mengakui kepada WSJ Magazine pada bulan Oktober, "Saya menyukai film itu."

EONLINE | DAILYMAIL

