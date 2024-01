7 Fakta Exhuma, Film Korea yang Tayang Februari 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film Exhuma akan tayang pada 22 Februari 2024. Poster film ini sudah diluncurkan pada 23 Januari 2024. Film ini bergenre thriller dan horor. Film Korea ini juga dikenal dengan judul The Unearthed Grave.

Exhuma mengungkap peristiwa aneh melibatkan master feng shui, ahli mortis (pemeriksaan jenazah), dan dua dukun. Peristiwa tersebut mulai muncul ketika mereka memindahkan kuburan misterius dengan imbalan besar uang. Film Exhuma merupakan film keenam yang digarap penulis sekaligus sutradara Jang Jae Hyun. Dilansir dari berbagai sumber, inilah 7 fakta tentang Film Exhuma:

1. Sinopsis Exhuma

Dikutip dari My Drama List, film Exhuma menceritakan tentang keluarga kaya di Los Angeles mengalami rangkaian kejadian aneh. Keluarga tersebut memanggil dua dukun yang sedang melejit namanya, Hwa Rim dan Bong Gil. Saat tiba, Hwa Rim merasakan bayangan gelap telah melekat dalam keluarga tersebut, yang disebut panggilan dari kubur.

Panggilan untuk menggali kuburan dan meringankan beban leluhur, Hwa Rim mencari bantuan dari ahli ramal yang menerjemahkan tanda di tanah. Ia mencari ahli tanah terkemuka Kim Sang Deok dan seorang petugas pemakaman Ko Yeong Geum. Mereka menemukan kuburan di lokasi teduh di desa terpencil di Korea. Mereka pun melakukan penggalian, namun tanpa disadari melepaskan kekuatan jahat yang terkubur di bawahnya.

2. Dibintangi sederet artis papan atas Korea

Selain alur ceritanya yang menarik, Exhuma akan menampilkan sederet artis papan atas Korea. Aktor yang membintangi Oldboy (2003), Choi Min Sik akan tampil sebagai Kim Sang Deok, pengusir setan yang mengeluarkan kekuatan supernatural tak terduga. Pemeran lainnya, Kim Go En, berperan sebagai Hwa Rim. Dia pernah berperan dalam serial Little Women, Guardian, dan Eugyo.

Ada pula Yoo Hae Jin yang berperan sebagai Ko Yeong Geum. Ia sebelumnya pernah membintangi The Night Owl. Confidential Assignment 2: Internasional, dan Space Sweepers. Terakhir, Lee Do Hyun sebagai Bong Gil. Ia pernah berperan dalam sejumlah serial, yaitu The Good Bad Mother, The Glory, Sweet Home.

3. Kim Go Eun Puji Lee Do Hyun

Kim Go Eun memuji rekannya Lee Do Hyun dalam acara konferensi perilisan film Exhuma pada Rabu, 17 Januari 2024. Kim Go Eun berbicara tentang Lee Do Hyun dan mengungkapkan keduanya menjadi dekat saat syuting film.

"Dia adalah muridku. Dia adalah murid yang melakukan yang terbaik untuk mengikuti saya. Chemistry kami sangat bagus. Kami sangat dekat karena usia kami hampir sama," kata Kim Go Eun.

4. Lee Do Hyun menjalankan wajib militer

Lee Do Hyun saat ini menjalankan wajib militer. Dirinya juga tidak hadir dalam acara konferensi pers pada Rabu, 17 Januari 2024. Bahkan, Lee Do Hyun didatangkan dalam bentuk gambar yang ukurannya menyerupai tinggi Lee Do Hyun saat sesi foto konferensi pers para pemain.

5. Kejutan Lee Do Hyun

Lee Do Hyun memberi video kejutan saat konferensi pers film Exhuma. Dalam pesan video tersebut, Lee Do Hyun mengaku sedih karena tidak bisa hadir untuk membagikan cerita lebih banyak mengenai perannya. Namun, secara singkat dia berusaha mendeskripsikan karakternya di film Exhuma.

"Saya kecewa karena tidak bisa bersamamu hari ini, tapi saya menyapamu dalam pesan untuk berbicara tentang karakterku. Saya berperan sebagai Bong Gil, seorang dukun yang memindahkan makam yang mencurigakan," kata Lee Do Hyun.

6. Digarap oleh Sutradara Spesialis Film Horor

Exhuma disutradarai dan tulis oleh Jang Jae-hyun. Ia adalah sutradara spesialis film horor supernatural dan thriller. Dikutip dari Ansianwiki, adapun film-filmnya adalah House of the Disappeared, The Priests, Svaha: The Sixth Finger, 12th Assistant Deacon, dan An Atrocity.

7. Film akan Diputar di Berlin International Film Festival ke-74

Dilansir dari world.kbs.co.kr, Exhuma akan diputar di Berlin International Film Festival ke-74 yang berlangsung pada 15-25 Februari 2024, di Berlin, Jerman. Film ini akan diputar dalam sesi The Forum setelah terpilih sebagai film bergenre paling menonjol. Tak sendiri, Exhuma akan tampil bersama film komersial Korea Selatan lainnya, seperti "Snowpiercer","Late Autumn", dan "A Tale of Two Sisters".

KHUMAR MAHENDRA | PUSPITA AMANDA SARI

