Syuting Video Musik Bersama Cha Eun Woo, Simak Profil India Eisley

TEMPO.CO, Jakarta - Foto Cha Eun Woo Astro bersama aktris India Eisley tersebar di media sosial pada Sabtu, 27 Januari 2024. Agensi Cha Eun Woo, Fantagio, mengklarifikasi foto tersebut bukan pacaran. Fantagio memastikan dua orang dalam foto itu memang Cha Eun Woo dan India Eisley. Namun, foto itu adegan syuting video musik, Cha Eun Woo dan India Eisley memerankan pemeran utama romantis untuk proyek tersebut.

“Cha Eun Woo baru-baru ini syuting video musiknya di Amerika Serikat dengan aktris India Eisley," kata Fantagio pada Ahad, 28 Januari 2024.

Siapa India Eisley?

Dikutip dari IMDb, India Eisle aktris Amerika Serikat yang dikenal karena kemampuannya yang serba bisa dalam film dan televisi. Dia mendapat pengakuan karena memerankan Ashley Juergens dalam serial keluarga ABC,The Secret Life of the American Teenager (2008).

India Eisley. IMDB

Ia lahir di Los Angeles, California, pada 29 Oktober 1993. Ia anak dari pasangan musisi David Glen Eisley dan aktris Olivia Hussey. Kakeknya aktor Anthony Eisley. Dia memiliki dua saudara tiri yang lebih tua dari pihak ibunya yang juga aktor. Pamannya Johathan Erickson Eisley juga seorang aktor. Eisley dan ibunya pernah tampil bersama dalam film Headspace (2005).

Dikutip dari situs web Fandom setelah peran-peran kecil dalam berbagai film independen, Eisley mendapat kesempatan menjadi pemeran utama dalam film The Secret Life of the American Teenager pada 2008. Ia berperan sebagai Ashley Juergens, adik perempuan dari ibu Amy Juergens. Pada akhir tahun 2014 ia ikut dalam pembuatan film Social Suicide (2015), sebuah cerita ulang modern tentang Romeo dan Juliet.

Pada 2016 ia juga membintangi film fantasi The Curse of Sleeping Beauty (2016) sebagai Briar Rose. Pada tahun yang sama Eisley membintangi film televisi yang diadaptasi dari buku karya V.C. Andrews, My Sweet Audrina (2016). Pada 2017, ia mulai dilirik film orisinal Netflix berjudul Clinical (2017). Pada 2018, Eisley pemeran utama sebagai Maria dalam film thriller Look Away (2018) yang juga dibintangi oleh Jason Isaacs.

Tak hanya dilirik sutradara, penulis Jessica Brody menyatakan keinginannya agar Eisley memerankan karakter Seraphina dalam film yang diadaptasi dari novelnya, Unremembered. Direktur casting Hollywood, Michelle Levy yang menyarankan Eisley untuk peran tersebut.

Pada 2019, Eisley bersama Chris Pine membintangi serial enam episode I Am The Night (2019), yang didasarkan pada memoar Hodel, One Day She'll Darken: The Mysterious Beginnings of Fauna Hodel. Serial ini berjumlah enam episode dan tayang perdana pada 27 Januari 2019 I Am the Night menceritakan kisah luar biasa tentang Fauna Hodel yang tidak memiliki tubuh saat lahir.

YOLANDA AGNE | MARVELA

