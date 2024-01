Bukan Kencan, Cha Eun Woo dan India Eisley Syuting Video Klip di Amerika

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota ASTRO, Cha Eun Woo menghebohkan penggemar karena foto dirinya bersama aktris India Eisley tersebar di media sosial. Spekulasi tentang hubungan Cha Eun Woo dan India Eisley langsung diklarifikasi oleh agensinya, Fantagio.

Foto Cha Eun Woo di Los Angeles bersama aktris Amerika tersebut beredar online pada Sabtu, 27 Januari 2024. Setelah ramai diperbincangkan netizen, pagi ini Fantagio membenarkan bahwa dua orang dalam foto itu memang Cha Eun Woo dan India Eisley.



India Eisley Jadi Model Video Klip Cha Eun Woo Baca Juga: Cha Eun Woo Cover Lagu Love Is Gone di Hari Ulang Tahun Moonbin ASTRO

Namun, ternyata foto tersebut berasal dari adegan syuting video musik, di mana Cha Eun Woo dan India Eisley memerankan pemeran utama romantis untuk proyek tersebut.

“Cha Eun Woo baru-baru ini syuting video musiknya di Amerika Serikat dengan aktris India Eisley," kata Fantagio pada Ahad, 28 Januari 2024.

Baca Juga: Cerita Unik di Balik Layar Drama Korea A Good Day to be a Dog

Sebagai informasi, India Eisley merupakan putri dari aktris terkenal Inggris Olivia Hussey, dikenal karena perannya dalam The Secret Life of the American Teenager, Look Away, Underworld: Awakening, I Am the Night, dan masih banyak lagi.



Rumor Kencan Cha Eun Woo dan India Eisley

Foto Cha Eun Woo dan India Eisley di sebuah kafe berawal dari unggahan seorang netizen pada Sabtu, 27 Januari 2024. "Aku kebetulan melihat Cha Eun Woo di Los Angeles. Agak ragu untuk mengambil fotonya, jadi aku hanya bisa mengambil foto dari belakang. Tapi itu adalah Cha Eun Woo," tulisnya.

Foto-foto tersebut mengungkapkan India Eisley dan seorang pria yang diketahui Cha Eun Woo duduk berhadapan di sebuah kafe seperti sedang berkencan.

Dilaporkan bahwa seorang penata rambut papan atas Amerika mengungkapkan bahwa dia menata rambut India Eisley untuk video musik debut solo Cha Eun Woo yang akan datang, namun unggahannya yang diduga telah dihapus.



Cha Eun Woo Rilis Album Debut Solo 15 Februari 2024

Bersamaan dengan klarifikasi tersebut, agensi juga mengungkapkan bahwa Cha Eun Woo akan merilis album solo pertamanya pada Kamis, 15 Februari 2024.

Cha Eun Woo saat ini sedang mempersiapkan materi untuk promosi solonya di Amerika Serikat. Dia akan kembali ke Korea pada Selasa, 30 Januari 2024.

SOOMPI | ALLKPOP

