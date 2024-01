Ahyeon Kembali Bersama BabyMonster, 4 Hal Tentang Comeback Dia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - YG Entertainment mengonfirmasi, Ahyeon akan segera bergabung kembali dengan grup BabyMonster, dikutip dari Antara. Ia muncul pertama dengan single Stuck In The Middle. Selain mengumumkan kembalinya Ahyeon, BabyMonster telah meluncurkan teaser pertama mereka untuk single pra-rilis Stuck In The Middle. Single itu akan dirilis pada 1 Februari 2024 pukul 12 pagi waktu Korea Selatan.

1. Kesehatan Ahyeon Membaik

Soompi melaporkan, YG Entertainment merilis video kejutan Yang Hyun Suk petinggi YG Entertainment mengungkapkan, Ahyeon akan bergabung kembali dengan BabyMonster, Kondisi kesehatannya makin membaik.

Sebelumnya pada November 2023, Ahyeon dikabarkan keluar dari BabyMonster. Namun, YG Entertainment mengklarifikasi kabar itu. Agensi memastikan Ahyeon tetap menjadi bagian dalam grup. Tetapi, Ahyeon tak ikut dalam aktivitas debut saat itu.

2. Formasi Lengkap BabyMonster dengan 7 Anggota

Ahyeon melewatkan debut grup pada 27 November 2023 karena masalah kesehatan. Kini setelah Ahyeon kembali, BabyMonster akan tampil dengan formasi lengkap, Ruka, Pharita, Asa, Rami, Rora, Chiquita dan Ahyeon. BabyMonster grup YG Entertainment yang muncul tujuh tahun setelah Blackpink.

3. Rekam Batter Up dan Stuck In the Middle

Ahyeon mengambil bagian dalam comeback grup mendatang dengan mini album pertama mereka pada musim semi ini. BabyMonster akan merekam versi tujuh anggota dari dua single pertama mereka, lagu debut mereka Batter Up dan single pra-rilis nanti Stuck In the Middle yang mulanya tak menyertakan Ahyeon. Stuck In the Middle akan dirilis pada 1 Februari 2024.

4. Reaksi fan tentang kembalinya Ahyeon ke grup

Kabar kembalinya Ahyeon ditanggapi warganet di kolom komentar di video Yang Hyun Suk. Ahyeon dijuluki Little Jennie. Ia mendapat banyak perhatian sebelum debutnya.

