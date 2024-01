10 Bintang Film yang Meraih Nominasi Oscar Pertama Kali Tahun Ini

4. Lily Gladstone

Lily Gladstone meraih nominasi Aktris Terbaik untuk film The Killers of the Flower Moon. Dia akan bersaing dengan Annette Bening untuk Nyad, Sandra Hüller untuk Anatomy of a Fall, Carey Mulligan untuk Maestro, dan Emma Stone untuk Poor Things. Selain itu Lily Gladstone adalah aktris penduduk asli Amerika pertama yang dinominasikan untuk Oscar.

5. Sandra Huller

Aktris Jerman sebagai Sandra Voyter dalam Anatomy of a Fall menempatkannya dalam nominasi Aktris Terbaik Oscar 2024. Dia juga tampil dalam film The Zone of Interest yang juga masuk nominasi Film Terbaik.

6. Danielle Brooks

Penampilan Danielle Brooks sebagai Sofia dalam The Color Purple di Broadway membuatnya mendapatkan nominasi Tony pada tahun 2017. Hampir tujuh tahun kemudian, Brooks mengadaptasi peran yang sama untuk layar lebar dan mendapatkan nominasi perdananya dari Academy. Kategori Aktris Pendukung Terbaik tahun ini juga diisi dengan nama-nama baru, seperti Emily Blunt, America Ferrera dan Da'Vine Joy Randolph.

7. Da'Vine Joy Randolph

Da'Vine Joy Randolph berperan sebagai juru masak sekolah asrama Mary Lamb di The Holdovers. Sebelum masuk nominasi Oscar, dia mendapat nominasi pertama Aktris Pendukung Terbaik Golden Globes dan Critics Choice Awards. Dia juga berhasil membawa pulang piala penghargaan tersebut.

8. Jeffrey Wright

Dengan kemenangan Tony dan Emmy yang sudah diraihnya, Jeffrey Wright semakin dekat dengan status EGOT dengan nominasi Aktor Terbaik 2024 untuk perannya dalam America Fiction.

9. Sterling K.Brown

Pemeran American Fiction lainnya, Sterling K. Brown menonjol sebagai satu-satunya peraih nominasi Oscar pertama kali dalam kategori Aktor Pendukung Terbaik. Bintnag This Is Us ini pernah meraih tiga piala Primetime Emmy, satu Golden Globe, dan empat penghargaan SAG selama kariernya.

10. Colman Domingo