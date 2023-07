Emily Blunt Rehat dari Akting Ingin Fokus Mengurus Kedua Anaknya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Emily Blunt sedang rehat dari dunia akting. Dia mengungkapkan keputusan untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan anak-anaknya di tahun 2023 saat tampil di podcast iHeart Bruce Bozzi, Table for Two with Bruce Bozzi, Senin 10 Juli 2023.

“Tahun ini, saya tidak bekerja. Saya bekerja cukup keras tahun lalu dan anak tertua saya berusia 9 tahun, jadi kami berada di tahun terakhir dengan satu digit,” jelasnya. Emily dan suaminya John Krasinski memiliki dua anak perempuan, Hazel, 9 tahun dan Violet, 6 tahun.

Dia merasa ada landasan yang penting saat anak-anaknya masih kecil. "Seperti, 'Maukah Anda membangunkan saya? Maukah kamu mengantarku ke sekolah? Maukah kamu menjemputku? Maukah Anda menidurkan saya?’ Dan saya hanya perlu berada di sana untuk mereka semua untuk peregangan yang baik. Dan saya hanya merasakannya sampai di tulang saya," katanya.

Emily sangat sibuk selama beberapa tahun terakhir, dan memiliki enam proyek mendatang, menurut IMDb. Film terbarunya, Oppenheimer, yang menceritakan perkembangan bom atom, akan tayang pada 21 Juli. Dia berperan sebagai Kitty Oppenheimer, istri J. Robert Oppenheimer, yang diperankan Cillian Murphy.

Aktris berusia 40 tahun itu merasa saat banyak pekerjaan dan terutama pada proyek yang panjang, membutuhkan korban emosional padanya. Ini mendorongnya untuk menilai kembali beban kerjanya. “Yang memakan waktu, saya pikir bagi saya semakin sedikit karena biaya emosional pada saya, pada anak-anak, pada keseimbangan,” jelasnya.

Bintang A Quiet Place itu juga mengaku sering merasa bersalah karena jauh dari anak-anaknya begitu lama. Namun, baru-baru ini dia juga mengakui bahwa dia gugup memikirkan anak-anak menjadi aktor.

"Saya ingin mengatakan, 'jangan lakukan itu!'” ujarnya kepada Harper's Bazaar dalam obrolan yang diterbitkan pada 7 Juni. “Karena ini industri yang sulit dan bisa sangat mengecewakan. Banyak orang memberi tahu Anda untuk tidak tersinggung - tetapi itu sepenuhnya pribadi, terutama ketika Anda dinilai berdasarkan penampilan Anda. Jadi Anda hanya harus menanggung sisi itu."

Emily juga menegaskan bahwa dia sadar bahwa merupakan hak istimewa untuk dapat beristirahat dari pekerjaan untuk fokus pada keluarganya, yang tidak terlalu peduli dengan statusnya di Hollywood. “Ketika saya melihat diri saya di papan reklame, saya benar-benar merasa tidak cocok. Dan saya bisa melihat anak-anak saya melakukan hal yang sama – mereka mungkin berkata, oh, ada Mama, tapi itu tidak menarik bagi mereka,” katanya. “Yang menyenangkan bagi mereka adalah ketika saya bisa menjemput mereka dari sekolah dan mengajak mereka berenang.”

