Rekomendasi 5 Drama Korea Bertema LDR atau Hubungan Jarak Jauh

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea selalu dikenal dengan kapasitasnya menciptakan kisah cinta memikat. Salah satu tema yang berhasil menarik penonton adalah kisah LDR atau Long Distance Relationship.

Drama-drama ini bercerita tentang hubungan jarak jauh yang harus dijalani beberapa pasangan, yang secara geografis terpisah satu sama lain.

Jika Anda tertarik untuk menontonnya, berikut adalah rekomendasi drama Korea bertema LDR yang menarik untuk ditonton. Dirangkum dari berbagai sumber, inilah lima drakor bertema LDR.

1. Two Worlds (W) (2016)

Drama ini mengisahkan hubungan jarak jauh beda dunia yakni Webtoon dan dunia nyata. Dikutip My Drama List, Oh Sung Moo yang merupakan ayah dari ahli bedah kardiotoraks Oh Yeon Joo, hilang secara misterius saat menulis bab terakhir Webtoonnya "W". Yeon Joo kemudian pergi ke kantor ayahnya untuk mencari, tapi sebuah tangan dari monitor tiba-tiba menariknya masuk.

Oh Yeon Joo mendapati dirinya berada di atap sebuah gedung, di samping seorang pria yang berlumuran darah. Dia berhasil menyelamatkan orang tersebut hanya untuk menyadari bahwa dia adalah Kang Cheol, karakter utama Webtoon ayahnya. Yeon Joo kemudian mengetahui dia hanya bisa masuk dan keluar Webtoon tergantung pada perasaan Kang Cheol.

2. Descendant of The Sun (2016)

Pasangan Yoo Shi Jin dan Kang Mo Yeon juga sempat menjalani LDR dalam drama Descendant of The Sun. Dilansir dari Asian Wiki, Shi Jin adalah kapten pasukan khusus. Sementara Mo Yeon merupakan seorang dokter. Keduanya pertama kali bertemu di ruang gawat darurat, dan Shi Jin langsung jatuh cinta pada Mo Yeon. Mereka pun mulai berkencan.

Tapi karena perkejaan mereka, kencan keduanya tidak berjalan dengan baik. Shi Jin menerima perintah untuk memimpin tentaranya dalam misi penjaga perdamaian ke negara Uruk. Saat Shi Jin dan Mo Yeon bertemu lagi, mereka membicarakan pandangan mereka tentang kehidupan dan menyadari betapa berbedanya mereka.

Delapan bulan kemudian, Mo Yeon ditugaskan untuk memimpin tim medis di Uruk. Ini karena ia menolak rayuan ketua rumah sakit Suk Won. Di Uruk, Mo Yeon dan Shi Jin pun bertemu kembali. Drama yang ditulis oleh Kim Eun Sook dan Kim Won Suk itu tayang dengan total 16 episode.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

3. Real Life Love Story: Season 3 (2018)

Dikutip dari Korean Drama.org, seri spesial romantis ini bercerita tentang delapan kisah cinta anak muda yang mengalami berbagai kesulitan dalam hubungannya. Di antaranya ada pasangan dengan hubungan jarak jauh. Tampaknya ini merupakan hubungan yang ideal. Namun setelah beberapa saat, dia menarik diri dan tidak menelpon untuk waktu yang lama.

4. Crash Landing on You (2019)

Kisah cinta beda negara antara Yoon Se Ri dsn RI Jung Hyuk juga mengalami tantangan berat. Dikutip dari My Drama List, pewaris Korea Selatan Yoon Se Ri mendarat di Korea Utara setelah mengalami kecelakaan paralayang. Di sana dia bertemu dengan perwira militer Korea Utara Ri Jung Hyuk.

Ri Jung Hyuk adalah orang yang setuju membantu Se Ri kembali ke Korea Selatan. Kendati ada ketegangan di antara negara mereka, keduanya mulai saling jatuh cinta. Drama militer romantis yang ditulis oleh Park Ji Eun ini tayang di Netflix dengan total 16 episode.

5. Twenty Five, Twenty One (2022)

Drama Korea ini menceritakan kisah dua pasangan yang menjalani LDR. Na Hee Do dan Baek Yi Jin menjalani hubungan LDR ketika Yi Jin yang menjadi reporter dikirim ke Amerika, meninggalkan Hee Do di Korea. Dikutip laman Soompi, Na Hee Do dan Baek Yi Ji pertama kami bertemu saat mereka berusia 18 dan 22 tahun. Keduanya jatuh cinta beberapa tahun kemudian ketika mereka berusia 21 dan 25 tahun.

Pilihan editor: Untuk Para Penggemar Drama Korea, Ini 5 Drakor Tayang Akhir Januari 2024