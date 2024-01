Dakota Johnson Akui Mahir dalam Stunt Driving saat Syuting Film Madame Web

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Baru-baru ini, aktris Dakota Johnson menemukan fakta bahwa ia sangat mahir melakukan stunt driving di film terbarunya, Madame Web. Terkenal lewat perannya yang totalitas di film Fifty Shades, aktris berusia 34 tahun ini telah bermain dalam film komedi seperti How to Be Single hingga film indie yang menghebohkan seperti Suspiria dan The Lost Daughter.

Yang terbaru, Johnson akan bergabung dengan dunia pahlawan super bergenre aksi dan fiksi ilmiah. Saat sesi wawancara ekslusif bersama Entertainment Weekly, Johnson dan sutradara film Madame Web, SJ Clarkson membocorkan tipis-tipis seputar proses syuting film Sony-Marvel terbaru mereka tentang pahlawan perempuan yang merupakan peramal bernama Cassandra Webb. Berikut pengakuan Dakota Johhnson soal bergabungnya dengan jajaran Marvel dan bakat terpendam yang dia temukan saat syuting.

Dakota Johnson Menemukan Bakat Terpendam, Stunt Driving

Kekasih vokalis Coldplay, Chris Martin, itu mengaku dia sangat menikmati proses syuting saat harus melakukan stunt driving selama sehari. Stunt driving merupakan jenis mengemudi yang atraktif serta dipenuhi risiko. "Saya harus melakukan stunt driving selama sehari, dan saya sangat mahir dalam hal itu, sepertinya!" ujar Johnson antusias saat diwawancarai oleh EW pada Januari 2024.

Dakota menjelaskan kemampuan mengemudinya yang rupanya cukup mumpuni di film ini. "Maksud saya, saya bisa melakukan beberapa hal yang sangat liar dengan mobil. Saya mengemudikan ambulans. Saya mengemudikan taksi. Saya mengemudikan semua yang ada di film, kecuali terbang di udara dan keluar dari gedung.

Johnson menguji bakat akting dan kemampuan yang baru ditemukannya itu dalam Madame Web, film superhero terbaru berlatar belakang dunia Marvel yang terus berkembang. Disutradarai oleh SJ Clarkson (Jessica Jones), film ini mengisahkan seorang paramedis di New York, Cassandra Webb, yang memiliki kekuatan supranatural setelah sebuah kecelakaan aneh. Hal itu justru memungkinkannya untuk melihat masa depan.

Dakota Johnson dalam poster Madame Web. Foto: Instagram/@madameweb

Aktris berbakat ini sejak saat itu mulai menemukan ketertarikan baru terhadap ledakan dan tabrakan mobil. Salah satu hari favoritnya di lokasi syuting adalah ketika tim pemeran pengganti membuat taksi menabrak restoran. "Saya tidak sempat mengemudikannya ke dalam restoran, dan itu sangat mengecewakan. Saya sangat ingin melakukannya, tapi saya kira mereka tidak ingin menempatkan aktor utama dalam bahaya yang sebenarnya, kecuali jika saya adalah Tom Cruise," ucapnya sedih sambil bergurau.

Dakota Johnson Sempat Ragu Berperan sebagai Pahlawan Super

Clarkson awalnya menghubungi Johnson untuk memerankan tokoh Madame Web pada 2021, tak lama setelah aktris tersebut menyelesaikan syuting The Lost Daughter. Awalnya, Dakota Johnson mengaku skeptis saat mendapatkan tawaran itu. "Saya dikirimi naskah ini, dan saya tidak tahu apakah saya bisa menjadi pahlawan super," ujarnya.

Namun, semakin banyak dia membaca, semakin dia tertarik pada karakter Cassandra. "Saya agak bingung dengan kekuatannya. Saya ingin sekali melihat seorang perempuan muda yang memiliki pikirannya sebagai kekuatan super," kata Dakota Johnson.

Sang sutradara, Clarkson, juga mengatakan antusiasmenya karena menyukai ide tentang seseorang yang dapat melihat masa depan. "Sampai mereka benar-benar dapat memahami masa lalu mereka dan menghargai di mana mereka berada, mereka tidak dapat menggunakan kekuatan itu," tutur Clarkson.

Baginya, itu jadi salah satu hal penting untuk dieksplorasi, "Jika kita memahami masa lalu kita dan melihat di mana kita berada di masa sekarang, kita dapat membuat pilihan yang lebih baik untuk masa depan." Diperankan oleh Sydney Sweeney, Dakota Johnson, Isabela Merced, Emma Roberts, dan masih banyak lagi aktor papan atas lainnya, film Madame Web tayang di bioskop mulai 14 Februari 2024.

ENTERTAINMENT WEEKLY | DEADLINE

