Angkat Kisah Ibu Pengganti, Serial Dear Jo Tayang Perdana 22 Januari 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Viu mengumumkan kolaborasi terbarunya bersama MVP Entertainment dengan merilis serial Dear Jo. Terdiri dari 10 episode, Dear Jo dijadwalkan akan tayang perdana pada Senin, 22 Januari 2024 secara eksklusif di Viu.

Serial Indonesia ini hadir menyusul kesuksesan film Dear Jo: Almost is Never Enough, yang menyentuh hati dengan alur cerita yang menguras emosi. Bergenre komedi romantis, Dear Jo menyuguhkan jalan cerita yang unik dengan perpaduan tawa, cinta, dan hubungan emosional mengharukan.

Sementara itu, serial besutan sutradara Monti Tiwa dan Lakonde tersebut dibintangi oleh Stefan William (Jo), Fita Anggriani (Maura), Anggika Bolsterli (Ella), dan Yesaya Abraham (Ben). Sebelumnya, Anggika juga telah berperan dalam Dear Jo versi filmnya.

Serial Dear Jo: Tontonan yang Menguras Emosi

Toha Essa selaku Content Head Viu Indonesia mengungkapkan antusiasmenya terhadap drama baru ini. “Drama ini dengan indah menggambarkan kedalaman emosi manusia dan kekuatan yang muncul di balik kesulitan. Dear Jo akan mengingatkan kita bahwa bahkan di tengah cobaan hidup, cinta memiliki kekuatan luar biasa untuk menerangi jalan yang kita lalui," ujarnya dalam siaran pers yang diterima Tempo pada 18 Januari 2024.

Serial Dear Jo. Dok. Viu.

Whora Anita, President Director dari MVP Entertainment mengaku senang dapat bermitra dengan Viu. "Drama ini tidak hanya menampilkan penceritaan yang luar biasa tetapi juga mengangkat tema-tema yang menyentuh inti pengalaman manusia. Kami percaya hal ini akan meninggalkan dampak jangka panjang pada penonton," ucapnya.

Sinopsis Serial Dear Jo: Angkat Kisah Ibu Pengganti

Serial Dear Jo diawali dengan kisah perjalanan Jo dan Maura dalam mewujudkan impian menjadi orang tua. Setelah divonis tak dapat hamil, Maura dan Jo memohon bantuan sahabat mereka, Ella, agar bersedia menjadi ibu pengganti (surrogate mother) bagi buah hati yang lama ditunggu. Namun, tragedi terjadi ketika kehidupan Ella secara tragis berakhir karena kecelakaan.

Babak kehidupan baru bagi Jo dan Ella pun dimulai. Ben, sahabat dekat Jo, tiba-tiba jatuh cinta pada Ella. Ketiganya terjerat dalam hubungan yang sangat rumit dan lucu. Sementara nenek Jo (Widyawati) terus berusaha menjodohkan Jo dengan Clarissa (Aliyah Faizah). Kisah romansa yang rumit dengan mengangkat perjuangan surrogate mother ini dirangkai dalam serial Dear Jo.

