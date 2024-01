Sleep, Film Terakhir Lee Sun Kyun Bakal Diputar di Viu Bulan Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Awal tahun 2024, Viu meyiapkan berbagai tontonan menarik. Salah satunya, karya terakhir mendiang aktor Lee Sun Kyun, film Sleep, yang akan diputar 29 Januari 2024.

Selain itu ada beberapa pilihan tontonan lainnya. Seperti drama romantis Thailand, drama cinta segitiga dari Indonesia, drama romantic comedy Korea, hingga film horror dan romantis Korea. Berikut sinopsis tontonan yang disiapkan Viu bulan ini.

1. Sleep

Film Sleep adalah film terakhir Lee Sun Kyun. Aktor yang meninggal pada 27 Desember 2023. Sleep merupakan film horror Korea yang membahas tentang peliknya gangguan tidur. Dalam film ini, Lee Sun Kyun berperan sebagai Soo Jin. Dia beradu akting dengan Jung Yu Mi, yang berperan sebagai Hyun Soo, istrinya.

Pasangan pengantin baru ini sedang menanti kelahiran anak pertama mereka. Namun Hyun Soo mengkhawatirkan suaminya, yang tiba-tiba mengalami gangguan tidur sleepwalking. Hyun Soo juga takut suaminya akan tidak sadar menyakitinya dalam tidur. Ditambah lagi, dia jadi kurang tidur karena terganggu oleh pergerakan Soo Jin. Tapi, ternyata keadaan sleepwalking Soo Jin ini bukan penyakit biasa karena ada misteri yang menakutkan di balik itu.

2. Club Friday the Series: Hot Love Issue - Love Superstitions

Drama Thailand Club Friday the Series merupakan adaptasi dari acara program radio ternama di Thailand bernama Club Friday. Program radio ini mengumpulkan cerita cinta dari para penggemarnya. Lalu, cerita ini yang menjadi inspirasi kisah drama Club Friday the Series. Jadi, setiap edisi akan menceritakan kisah yang berbeda-beda. Nah, seri Club Friday yang akan tayang di bulan Januari 2024 berjudul Club Friday the Series: Hot Love Issue - Love Superstitions.

Berkisah tentang pasangan pengantin baru, Namfon yang diperankan Toon Pimpawee Kograbin dan Oat, diperankan Pangpond Akalavut Mankalasut, yang sangat percaya dengan ramalan. Namfon yang setelah menikah dengan Oat pun sering meminta peramal untuk meramalkan hubungannya dengan Oat.

Ketika peramal meramalkan nasib buruk dalam hubungan mereka, Namfon pun jadi kepikiran. Ditambah lagi ada banyak wanita yang mengelilingi Oat. Hal ini semakin menambah kecurigaan Namfon dan membuat dia malah bertengkar dengan Oat.

Dear Jo diadaptasi dari film