Dikabarkan Pacaran, Dua Lipa dan Callum Turner Pamer Kemesraan

TEMPO.CO, Jakarta - Dua Lipa telah move on dan dikabarkan punya pacar baru. Di tengah rumor kencannya baru-baru ini, satu ciuman tampaknya sudah cukup bagi Dua Lipa dan Callum Turner untuk mengonfirmasi hubungan mereka.

Pemenang Grammy ini tidak menahan diri saat memamerkan kemesraan dengan aktor Boys in the Night pada Selasa malam, 16 Januari 2024. Dua Lipa terlihat bahagia seperti biasanya usai makan malam di Sushi Park, Los Angeles bersama Callum Turner.

Kencan Mesra Dua Lipa dan Callum Turner

Pelantun lagu Houdini itu mengenakan mantel berkerah dan celana panjang serba hitam. Dia terlihat memeluk dan mencium Callum-yang mengenakan kaos putih, sweater beritsleting, celana abu-abu, dan sepatu kets sambil berdiri di luar restoran Sushi Park.

Dalam foto-foto tersebut, bintang Fantastic Beasts tersebut memeluk Lipa dari belakang dan memberikan ciuman di pipinya sambil tersenyum dan tertawa. Pada satu kesempatan, dia juga berbalik menghadapnya dan tersenyum saat mereka saling berpelukan.

Dua Lipa, 28 tahun, dan Callum Turner, 33 tahun, diketahui pertama kali memicu rumor kencan pada 14 Januari 2024. TMZ pertama kali melaporkan bahwa sang musisi dan bintang Boys in the Boat ini terlihat mesra pada pemutaran perdana proyek terbarunya, Masters of Air.

Saat itu keduanya juga dilaporkan makan malam bersama teman-teman mereka di Santa Monica, California. Dalam momen makan malam tersebut, seorang saksi mata mengatakan kepada E! News bahwa pasangan ini terlihat sangat dekat. Foto-foto kencan malam mereka di Los Angeles pun mulai beredar sejak saat itu.

Wawancara Terbaru Dua Lipa Singgung Putus Cinta

Dalam wawancara terbaru dengan Rolling Stone pada Selasa, 16 Januari 2024, Dua Lipa membuka diri tentang perpisahannya baru-baru ini membagikan hal yang ia pelajari dari pengalaman tersebut. Pelantun Love Again itu pun mengungkap bahwa mengakhiri hubungan dengan cara yang baik merupakan pengalaman baru dan menyenangkan baginya.

"Sepertinya aku pernah mengalami putus cinta dalam hidupku di mana aku merasa bahwa satu-satunya jenis putus cinta yang bisa dialami adalah ketika segala sesuatunya berakhir dengan sangat buruk," kata Dua Lipa. "Putus dengan cara yang baik adalah hal yang baru bagiku. Hal ini mengajarkanku banyak hal."

Penyanyi sekaligus penulis lagu ini membuka diri tentang bagaimana berpisah secara baik-baik yang dialami menginspirasi salah satu lagu favoritnya dalam albumnya yang akan datang. Meski judul lagu dan tanggal rilisnya masih dirahasiakan, lagu ini bercerita tentang perasaan dewasa dan berada di tempat yang sehat ketika seorang mantan move on.

"Ketika memiliki perasaan seperti itu, kalian merasa benar-benar dewasa karena berpikir, oh aku berkembang hingga dapat melihat mantanku move on dan merasa senang dengan hal itu," ujar Lipa menyoal sentimen yang dieksplorasi dalam lagu barunya.

Dua Lipa Putus dengan Romain Gavras

Sebelum dengan Callum, Dua telah menjalin hubungan dengan sutradara film Prancis, Romain Gavras, yang pertama kali dikaitkan dengannya pada Februari 2023. Pasangan ini kemudian melakukan debut karpet merah mereka pada Mei tahun lalu di Festival Film Cannes.

Ia sempat mengunggah foto ucapan ulang tahun untuk pria berusia 42 tahun tersebut di Instagram-nya dua bulan kemudian. Unggahan manis ini merupakan hal yang jarang terlihat di hubungan mereka, karena Dua biasanya lebih memilih untuk merahasiakan kehidupan asmaranya. Namun tak lama, mereka dikabarkan putus pada awal Desember 2023.

