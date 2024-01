Foto D.O. EXO Diedit Wajah Gibran, K-Popers Mengadu ke Agensi di Korea

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pendukung penyanyi dan aktor Korea, D.O. EXO mengamuk usai menemukan foto idolanya diedit dan diganti dengan wajah calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka atau Gibran. Foto editan itu bahkan digunakan sebagai baliho untuk keperluan kampanye.

Foto D.O Diedit Wajah Gibran Dipadukan dengan Gaya Dilan

Ada tiga foto Doh Kyung Soo, nama lahir D.O. EXO diedit dengan memasang wajah Gibran untuk kepentingan kampanye. Dua foto diambil saat member EXO ini membintangi drama Korea, 100 Days My Prince pada 2018. Satu foto lagi, gaya kasual D.O dalam pemotretan dan diadukan ala gaya Dilan di serial film Dilan.

Pengedit foto-foto D.O dengan Gibran ini adalah Galih Prasetya, yang terlihat di akun TikToknya. Ia mengunggah foto-foto editan itu di akun TikToknya pada 3,4,5 Januari 2024. Beberapa materi editannya ini digunakan sebagai baliho dan dipasang di jalanan, yang tidak disebutkan lokasinya di mana. Dari akun ini diketahui, Galih merupakan pendukung paslon nomor urut 2.

Seorang fans D.O. Kyung Soo, @purplegreendks menginisiasi EXO-L, sebutan fandom EXO untuk mengirimkan email secara massal ke SooSoo Company. Tempo sudah mendapatkan izin dari pemilik akun untuk menuliskan masalah ini.

Minta SooSoo Company Menindak

"Dear @companysoosoo_. Kami mengharapkan tindakan hukum dari CSS agar menegur semua partai politik yang menyalahgunakan foto/video artis dari SooSoo Company untuk keperluan kampanye. Kami harap semua artis dari SooSoo Company tidak boleh terlibat dalam politik, baik di dalam maupun di luar negeri," tulis @purplegreendks di akun X, Jumat, 19 Januari 2024.

Baca Juga: Prabowo Sebut Makan Siang Gratis Jadi Langkah Pertama Jika Terpilih Jadi Presiden

Baliho Gibran dan Dilan menggunakan foto D.O. EXO. Foto: Twitter.

Langkah ini diikuti EXO-L lainnya. Mereka beramai-ramai mencuitkan pesan yang ditujukan SooSoo Company, manajemen yang didirikannya untuk mengurus aktivitasnya sebagai penyanyi solo dan aktor.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

"SooSoo Company, kami ingin menginformasikan bahwa calon wakil presiden Indonesia, Gibran Rakabuming Raka telah menggunakan gambar artis perusahaan SooSoo Company dalam materi promosi pemilu tanpa persetujuan yang sesuai. Kami meminta Anda mengambil tindakan hukum sesuai keinginan Anda," tulis @SOOSOOprotect yang diunggah ulang @purplegreendks.

Mention Gibran agar Tegur Kreator Konten

EXO-L juga menuntut pencopotan baliho yang memajang wajah Gibran dalam badan Doh Kyung Soo. "Ini benar-benar gila @gibran_tweet. Copot semua!!! Ini apa masih ada!!" tulis @930***.

Tak cuma menuntut pencopotan, @purplegreendks juga me-mention Gibran agar menegur pendukungnya. "Mas @gibran_tweet yang terhormat, tolong seenggaknya kasih teguran ke mas Galih yang pasang itu semua. Dari kita udah ingetin ga diwaro, ga ditanggepin. Cuitan-cuitan juga dicuekin sama mas Galih itu. Sekarang udah sampai fans Korea beritanya. Malu atuh kalo sampai CSS langsung yang negur," cuitnya.

Kepada Tempo, @purplegreendks menjelaskan alasannya mengajak EXO-L mengirimkan surat ke SooSoo Company. "Maksud dan tujuan pengiriman massal email adalah hanya untuk melaporkan konten kreator (pendukung paslon) yang melakukan penyalahgunaan foto/video/nama artis dalam lingkup politik yang sama sekali bukan ranahnya," tulisnya melalui pesan langsung.

Pilihan Editor: D.O. EXO Bergabung ke Agensi SooSoo Company untuk Berkarier Solo