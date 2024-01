Anatomy of a Fall Tayang di Bioskop Hari Ini, Raih Banyak Penghargaan Bergengsi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film Anatomy of a Fall akhirnya tayang di bioskop Indonesia hari ini, Jumat, 19 Januari 2024 setelah mengalami penundaan. Film thriller hukum Perancis ini terinspirasi oleh kasus-kasus pengadilan di kehidupan nyata dan telah memenangkan banyak penghargaan film internasional bergengsi.

Di Indonesia sendiri, film Anatomy of a Fall tayang di CGV dan Cinepolis. "Sudah memenangkan berbagai penghargaan bergengsi, tayang mulai hari ini! " tulis akun Instagram resmi CGV pada Jumat, 19 Januari 2024.

Anatomy of a Fall pertama kali dirilis di bioskop di Prancis pada 23 Agustus 2023. Film ini sutradarai oleh Justine Triet dan ditulisnya bersama Arthur Harari. Film berdurasi 150 menit ini menampilkan 3 bahasa lisan, yaitu Prancis, Jerman, dan Inggris, yang terkait dengan perbedaan budaya dan nasionalisme yang mempengaruhi sistem pengadilan dalam setiap persidangan internasional.



Sinopsis Anatomy of a Fall

Anatomy of a Fall mengikuti kisah seorang penulis yang mencoba membuktikan bahwa dia tidak bersalah dalam kematian suaminya. Ceritanya dimulai ketika Samuel (Samuel Theis) ditemukan tewas di salju di luar rumahnya di Pegunungan Alpen Prancis. Dia tinggal bersama istrinya Sandra (Sandra Hüller), seorang penulis Jerman, dan putra mereka Daniel (Milo Machado Graner) yang berusia 11 tahun yang mengalami gangguan penglihatan.

Baca Juga: 90 Film dari 54 Negara akan Ditayangkan di Jakarta World Cinema Week Bulan Depan

Investigasi mengarah pada kesimpulan tentang kematian yang mencurigakan, tidak mungkin mengetahui secara pasti apakah Samuel bunuh diri atau dibunuh. Sandra didakwa atas pembunuhan suaminya. Di sisi lain, putranya yang tunanetra menjadi saksi utama untuk meringankan hukuman ibunya.

Penonton akan diajak mengikuti persidangannya yang membuat hubungan pasangan itu berantakan. Daniel terjebak di tengah-tengah, antara cobaan dan kehidupan rumah tangga mereka, keraguan berdampak buruk pada hubungan ibu-anak.



Sederet Prestasi Anatomy of a Fall Iklan Scroll Untuk Melanjutkan

Anggaran untuk membuat film Anatomy of a Fall mencapai 6,8 juta dolar AS atau setara dengan Rp 106 miliar. Anatomy of a Fall ditayangkan perdana di Cannes Film Festival ke-76 pada 21 Mei 2023, dan memenangkan Palme D'Or serta Palm Dog Awards.

Sebulan kemudian, film tersebut menerima GIO Audience Award untuk Best International Narrative Feature dari Sydney Film Festival. Anatomy of a Fall juga memenangkan International Competition Audience Award di Brussels International Film Festival pada Juli 2023.

Film tersebut terus memenangkan penghargaan, termasuk National Board of Review Award untuk Best International Film dan dua Golden Globes Awards, untuk Best Screenplay dan Best Foreign Language Film. Anatomy of a Fall menerima 7 nominasi di British Academy Film Awards, termasuk Best Film, Best Director, dan Film Not in the English Language.

COLLIDER | IMDB

Pilihan Editor: Deretan Lengkap Pemenang dan Nominasi Golden Globes 2024