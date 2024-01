7 Drakor yang dibintangi oleh Choi Woo Shik, Pemeran A Killer Paradox

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kisah tentang manusia super menjadi salah satu tema yang mulai banyak digarap industri Drama Korea. Teranyar ada A Killer Paradox yang segera tayang. Dalam drakor itu aktor Choi Woo Shik akan bermain.

Seniman peran kelahiran 26 Maret 1990 itu mulaimendapat pengakuan yang luas setelah film Korea Set Me Free (2014) yang Ia bintangi. Ia juga pernah membintangi film Train to Busan (2016) dan Parasite (2019). Kedua film tersebut telah diakui oleh internasional, bahkan Parasite berhasil meraih Academy Award for Best Picture. Sejak itu Choi Woo Shik telah bermain di berbagai drama Korea. Dilansir dari berbagai sumber, inilah deretan drama Korea yang dibintanginya:

1. Our Beloved Summer

Dilansir dari Asianwiki, dalam drama ini, Choi Woo-Shik berperan bersama Kim Da Mi sebagai pasangan SMA yang bertemu kembali setelah putus hubungan sepuluh tahun lalu. karena film dokumenter yang mereka buat sewaktu SMA menjadi viral. Drama ini merupakan drama pertamanya setelah 2017 lalu.

Choi Woong yang diperankan oleh Choi Woo-Shik diceritakan sebagai seorang pemuda yang berjiwa bebas namun kekanak-kanakan. Di sisi lain, Young Soo yang diperankan oleh Kim Da-Mi merupakan siswa ambisius dan selalu ingin menjadi yang terbaik. Baginya, tujuan terbesar dalam hidup adalah menjadi yang terbaik. Namun seiring berjalannya waktu, kenyataan ternyata berbanding terbalik dengan keinginannya, meninggalkan bekas luka di hatinya.

2. Fight for My Way

Drama yang juga diperankan oleh Park Seo-Joon dan Kim Ji-Won ini mengisahkan cerita cinta, persahabatan empat sekawan yang berjuang meraih mimpi dan bertahan hidup. Diktup dari mydramalist.com, drama bergenre romance comedy ini dirilis di KBS pada 22 Mei 2017.

Drama ini bercerita tentang Ko Dong Man selalu bermimpi menjadi terkenal sebagai atlet taekwondo namun kini bekerja sebagai karyawan kontrak dalam pekerjaan biasa. Teman lamanya yang suka bertengkar, Choi Ae Ra, bercita-cita menjadi pembawa acara televisi tetapi malah bekerja di meja informasi sebuah department store. Sementara teman mereka, Kim Joo Man dan Baek Seol Hee telah berpacaran selama enam tahun namun menghadapi ancaman baru terhadap hubungan mereka.

3. In the Soop: Friendcation

Dilansir Mydramalist, In the Soop: Friendcation merupakan sebuah reality show yang menceritakan tentang lima orang sahabat yang berlibur bersama selama empat hari tiga malam. Acara ini merupakan spin-off dari program HYBE In the SOOP yang sebelumnya menampilkan BTS dan SEVENTEEN.

In the Soop: Friendcation menampilkan Wooga Squad, yang terdiri dari selebriti Korea seperti V BTS, musisi Peakboy, dan aktor Park Seo-joon, Choi Woo-shik, dan Park Hyung-sik. Pada acara ini rombongan juga menikmati alam dan melakukan aktivitas favoritnya.

4. Summer Vacation

Dilansir dari viu.com, Summer Vacation merupakan variety show Korea terbaru yang disutradarai oleh Yeon Seok. Pada 17 Juli 2020, Summer Vacation merilis siaran pertamanya. Serial ini adalah sebuah reality show tentang orang dewasa yang pergi berlibur ke tempat-tempat yang tidak diketahui setiap hari untuk menyembuhkan pikiran dan tubuh mereka yang lelah. Orang dewasa bisa datang sendiri atau bersama teman untuk mencari “kenormalan” baru jauh dari hiruk pikuk kota.

5. Time to Hunt

Dilasnir dari Mydramalist, film karya Yoon Sung-hyun bergenre thriller ini menceritakan tentang sekelompok anak muda yang tidak dapat bertahan lama di kota yang kacau ini dan berencana untuk melarikan diri dari kota. Lee Je-hoon, yang berperan sebagai Jun-seok, bermimpi meninggalkan kota "busuk" dan memulai mimpi baru. Dia kemudian meminta bantuan teman-temannya Ki-hoon (Choi Woo-sik), Jang-ho (Ahn Jae-hong), dan Sang-soo (Park Jung-min) untuk merencanakan pencurian besar-besaran.

6. The Witch: Part 1 - The Subversion

Dikutip dari Mydramalist, Film Korea bergenre fiksi ilmiah, aksi, dan misteri berjudul 'The Witch: Part 1' dirilis pada 27 Juni 2018. Film ini disutradarai oleh Park Hoon Jeong, yang juga seorang penulis skenario. Witch dibintangi oleh aktor dan aktris populer Korea yaitu Kim Da Mi, Park Hee, Jo Min Soo, dan Choi Woo Sik. Film mengisahkan seorang siswa sekolah menengah yang kehilangan ingatannya dan mencoba mencari tahu apa yang terjadi padanya. Usahanya membawanya ke dalam kebingungan dan mengungkap kegelapan masa lalunya.

6. A Killer Paradox

Dilansir dari kvibes.com, “A Killer Paradox” adalah serial bergenre thriller komedi yang menceritakan tentang pria biasa yang tidak sengaja melakukan pembunuhan terhadap seorang pembunuh berantai serta detektif polisi yang mengejarnya.

Akan rilis pada 9 Februari 2024, Drakor ini merupakan kolaborasi antara sutradara Lee Chang-hee, yang menyutradarai drama “Hell's Stranger'' dan film “The Disappeared'', dan penulis baru Kim Da Min. Choi Woo Shik berperan sebagai Lee Tan, seorang mahasiswa biasa. Setelah pembunuhan pertamanya yang tidak disengaja, dia menemukan bahwa dia memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi orang jahat.

