Hannah Waddingham Ungkap Pernah Dihina Gurunya, Dinilai Tidak Bisa Jadi Aktris

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris asal Inggris, Hannah Waddingham mengaku pernah dihina oleh guru drama di hadapan teman-teman sekelasnya saat masih kecil. Wajahnya dinilai tidak cocok untuk tampil di layar kaca.

Tidak membuatnya putus asa, bintang Ted Lasso itu justru semakin bekerja keras agar bisa mencapai cita-cita sebagai aktris. Ia hendak membuktikan bahwa guru drama yang mengejek penampilannya di depan seluruh kelas itu salah.

"Saya mempunyai seorang guru drama yang mengatakan kepada seluruh kelas: 'Oh Hannah tidak akan pernah bekerja di layar karena dia terlihat seperti satu sisi wajahnya terkena stroke,'" kata Hannah Waddingham dalam podcast BBC baru-baru ini. "Saya pikir, saya akan melakukannya. Baik itu masalah besar atau besar, saya akan bekerja di layar."

Selain itu, kepala sekolahnya juga melakukan segala cara untuk menghentikan Hannah Waddingham mengejar karier impiannya. "Dia selalu meremehkan saya, bukan karena saya tidak akademis, (tetapi) saya tahu apa yang ingin saya lakukan sehingga dia kesal karena saya meninggalkan dunia akademis. Jadi dia sengaja memasukkan semua orang ke dalam drama sekolah dan menyuruhku belajar," katanya.

Hannah Waddingham Buktikan dengan Prestasi

Aktris 49 tahun ini membuktikan dengan membintangi acara yang tak terhitung jumlahnya serta memenangkan Emmy Awards, Critics Choice Award, dan Screen Actors Guild Award untuk perannya sebagai pemilik Richmond FC Rebecca Welton dalam komedi Ted Lasso.

Hannah Waddingham berharap dirinya bisa menginspirasi bintang teater lain yang ingin terjun ke dunia layar kaca. "Inilah sebabnya, dalam pidato Emmy saya, saya menegaskan - satu hal yang saya katakan pada diri saya sendiri (adalah), jika momen aneh ini datang dan saya mendapatkan penghargaan ini, dan saya menginjakkan kaki di pintu ini, Saya akan merobeknya agar dapat diikuti oleh orang-orang teater musikal, atau orang-orang teater," katanya.

Hannah Waddingham Tinggalkan Dunia Teater dan Gabung Game of Thrones

Hannah Waddingham adalah pemain reguler di panggung musikal London, muncul di pertunjukan termasuk Spamalot, Into the Woods, dan The Wizard of Oz. Dia menerima tiga nominasi Olivier Award. "Saya biasa melelahkan diri sendiri tanpa alasan. Saya dulu melakukan pertunjukan (teater) di malam hari dan saya benar-benar melakukan apa saja untuk menampilkan diri saya di layar," katanya.

Hannah Waddingham menganggapnya 'menghina' karena di awal-awal aktingnya dia hanya pernah tampil di satu adegan atau satu episode dan menuntut lebih banyak dari agennya. "Jadi saya berkata kepada agen saya saat itu, 'Saya tidak akan melakukannya lagi… Jika itu hanya satu adegan, saya tidak akan melakukannya lagi, dan Anda tidak boleh menyalahkan saya karena itu menghina. Saya telah menjadi wanita terkemuka selama 22 tahun. Saya tidak akan melakukannya lagi. Saya lebih suka berada di dunia di mana saya dihargai," katanya.

Setelah istirahat, ia mendapatkan peran Septa Unella untuk delapan episode Game of Thrones dari 2015 hingga 2016. "Saya mundur sepenuhnya. Dan kemudian Game of Thrones terjadi," katanya.

DEADLINE | DAILY MAIL

