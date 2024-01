Daftar Pemenang Emmy Awards 2023: Succession, The Bear, dan Beef Berjaya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Primetime Emmy Awards ke-75 sukses dihelat di Peacock Theater Los Angeles, California, pada Senin malam, 15 Januari 2024. Succession, The Bear dan Beef mendominasi kemenangan acara yang dipandu oleh Anthony Anderson tahun ini.

Succession dan The Bear masing-masing membawa pulang 6 piala, disusul Beef dengan 5 piala. Succession menang sebagai Best Drama Series, The Bear sebagai Best Comedy Series, dan Beef sebagai Best Limited or Anthology Series.

Acara Primetime Emmys Awards 2023 awalnya dijadwalkan berlangsung pada September lalu, tetapi ditunda karena pemogokan penulis dan aktor. Nominasi diumumkan pada Juli 2023 dalam upacara virtual yang dipandu oleh Yvette Nicole Brown dan ketua Television Academy Frank Scherma.



Daftar Pemenang Emmy Awards 2023

Best Drama Series: Succession

Best Comedy Series: The Bear

Best Limited or Anthology Series: Beef

Best Actor in a Drama Series: Kieran Culkin - Succession

Best Actress in a Drama Series: Sarah Snook - Succession

Best Actor in a Comedy Series: Jeremy Allen White - The Bear

Best Actress in a Comedy Series: Quinta Brunson - Abbott Elementary

Best Actor in a Limited or Anthology Series or TV Movie: Steven Yeun - Beef

Best Actress in a Limited or Anthology Series or TV Movie: Ali Wong - Beef

Best Supporting Actor in a Comedy Series: Ebon Moss-Bachrach - The Bear

Best Supporting Actress in a Comedy Series: Ayo Edebiri - The Bear

Best Supporting Actor in a Drama Series: Matthew Macfadyen - Succession

Best Supporting Actress in a Drama Series: Jennifer Coolidge - The White Lotus

Best Supporting Actor in a Limited or Anthology Series or TV Movie: Paul Walter Hauser - Black Bird

Best Supporting Actress in a Limited or Anthology Series or TV Movie: Niecy Nash-Betts - Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Best Writing for a Comedy Series: The Bear

Best Writing for a Drama Series: Succession

Best Writing for a Limited or Anthology Series or TV Movie: Beef

Best Writing for a Variety Series: Last Week Tonight With John Oliver

Best Directing for a Drama Series: Mark Mylod - Succession

Best Directing for a Comedy Series: Christopher Storer - The Bear

Best Directing for a Limited or Anthology Series or TV Movie: Lee Sung Jin - Beef

Best Talk Series: The Daily Show With Trevor Noah

Best Reality Competition Program: RuPaul’s Drag Race

Best Scripted Variety Series: Last Week Tonight With John Oliver

Best Variety Special: Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium

THE HOLLYWOOD REPORTER | VARIETY

