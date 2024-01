Tak Hanya Penuh Trik Bisnis, 5 Drama Korea Tentang Makelar ini Dibumbui Kisah Menarik

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Makelar disebut-sebut memiliki peran kunci dalam perdagangan. Tak hanya perantara, makelar yang baik bisa menjadi petunjuk jalan antara penjual dan pembeli. Menjadi makelar penuh lika liku dan kisah dramatis, dan itu jadi latar cerita sejumlah drama Korea. Rupanya drakor dengan tema makelar bisa menjadi drakor cukup populer dengan plot unik dan penuh intrik.

1. The Matchmakers (2023)

The Matchmakers menampilkan Sim Jung Woo, yang setelah peristiwa tragis dalam pernikahannya, menjadi terlibat dengan Jung Soon Deok. Mereka berdua kemudian berusaha mengatur perkawinan antara individu yang lebih tua sebagai makelar.

Dengan latar Joseon, drama ini membawa penonton kembali ke masa lalu dengan cerita cinta yang kompleks dan kehidupan yang penuh intrik.

2. The Princess and The Matchmakers (2018)

Dikutip dari My Drama List, drama ini mengisahkan Putri Songhwa (Shim Eun-Kyung) yang menolak menikahi seseorang yang sesuai dengan takdir pernikahannya. Dalam daftar calon suaminya, terdapat 4 pria dengan tanda takdir yang berbeda. Menolak takdirnya, ia memutuskan meninggalkan istana untuk mencari suaminya sendiri.

Sementara itu, Seo Do-Yoon (Lee Seung-Gi) adalah seorang ahli yang menginterpretasikan tanda harmoni pernikahan. Terampil dalam pekerjaannya, ia dipilih untuk membaca tanda harmoni pernikahan antara Putri Songhwa dan keempat pria di daftar suaminya.

3. Pachinko (2023)

Drakor Pachinko mengangkat kisah cinta Kim Sun-Ja (Kim Min-Ha) dan perjuangannya sebagai imigran Korea di Jepang pada awal abad ke-20. Drama ini menyuguhkan pemandangan sejarah yang mendalam dan konflik sosial saat karakter utama beradaptasi dengan kehidupan yang asing.

Dengan bintang Lee Min-Ho dan Jin Ha, Pachinko menjadi tontonan yang tak hanya memikat tetapi juga memberikan pandangan mendalam tentang sejarah.

4.Broker (2022)

Dilansir dari Asianwiki, Broker mengisahkan Sang-Hyun yang diperankan Song Kang-Ho, pria pemilik laundry yang menjadi perantara bagi bayi yang ditinggalkan di kotak bayi. Dengan adiknya, Dong-Soo yang diperankan Gang Dong-Won, mereka menjalankan bisnis khusus ini.

Sementara itu, terdapat karakter So-Young dengan IU sebagai pemerannya, yang kembali untuk bayinya. Adapun dua detektif, Soo-Jin (Bae Doo-Na) dan Lee (Lee Joo-Young) menambah kisah emosional dengan elemen detektif.

5. Sell Your Haunted House (2021)

Dilansir dari Asianwiki, Drama ini mengisahkan Ji Ah (Jang Na-Ra) yang mewarisi kemampuan eksorsisme dari ibunya dan memiliki perusahaan yang menjual rumah berhantu. Saat bertemu dengan penipu In Beom (Jung Yong-Hwa), mereka berdua memutuskan untuk menjual rumah yang dihantui oleh roh dendam dan hantu. Dilansir dari Asianwiki, Sell Your Haunted House berhasil memadukan unsur supranatural dengan drama komedi yang menegangkan.

