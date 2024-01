Rumor Kencan dengan Lee Se Young, Bae In Hyuk Nilai Penonton Terbawa Cerita Kang Tae Ha

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bae In Hyuk dan Lee Se Young berhasil mencuri hati penonton lewat drama The Story of Park's Marriage Contract. Penonton pun menduga mereka benar-benar menjalain hubungan di kehidupan nyata.

Bahkan saat acara penghargaan akhir tahun lalu. Mereka juga menunjukkan sikap yang romantis, seperti di drama. Namun Bae In Hyuk membantah mereka berkencan.

Rumor kencan karena chemistry

Aktor 25 tahun itu mengaku tidak mengetahui rumor kencan tentang dirinya itu. Dia baru mengetahuinya setelah mendapatkan pesan teks. "Menurutku itu lucu. Aku pikir itu terjadi karena orang-orang menyukai chemistry kami, terutama saat upacara penghargaan," katanya kepada The Korea Times.

Menurut Bae In Hyuk, rumor kencan itu muncul karena banyak penonton yang menyukai drama ini. "Melihat mereka memandang kami secara positif di luar drama, saya merasa kami berhasil membenamkan mereka dalam karakter Tae Ha dan Yeon Woo," tambahnya.

The Story of Park's Marriage Contract menceritakan tentang Park Yeon Woo, yang diperankan Lee Se Young dan Kang Tae Ha, yang diperankan Bae In Hyuk. Diadaptasi dari web novel yang sama, Park Yeon Woo, wanita dari Joseon, kehilangan suaminya, Kang Tae Ha, saat hari pernikahan.

Di masa berduka, Park Yeon Woo sempat diculik dan dibuang ke dalam sumur. Dia pun terbangun dan berada di tahun 2023. Anehnya, dia bertemu dengan Kang Tae Ha, yang mirip dengan suaminya di jaman Joseon.

Tantangan dalam drama The Story of Park's Marriage Contract

Bagi Bae In Hyuk, drama The Story of Park's Marriage Contract memberikan tantangan khusus untuk dirinya. Sebab dia harus memerankan karakter ganda dalam drama ini.

Aktor yang debut tahun 2019 ini, kebanyakan berperan sebagai mahasiswa atau orang dewasa muda. Ini adalah pertama kalinya dia berperan sebagai karakter dewasa yang matang.

Bae In Hyuk akhirnya menerima tantangan itu karena ingin dikenang sebagai karya bermakna jika bisa diselesaikan dengan sukses. Sebab itu dia berusaha membedakan karakter Kang Tae Ha era Joseon dan Kang Tae Ha era modern.

“Meskipun aktor yang sama memerankan kedua peran tersebut, saya yakin pasti ada perbedaan yang dapat dilihat oleh pemirsa. Saya mencoba membedakan mereka secara emosional,” katanya.

Dia menjelaskan, untuk Kang Tae Ha era Josen, fokusnya mengenang kembali pertemuan dengan Yeon Woo sejak kecil. Dia juga mengingat kematiannya yang tragis.

Sedangkan Kang Tae Ha masa modern, cukup rumit. Dia harus membentuk karakter yang bergulat dengan trauma kematian ibunya, konflik dengan ibu tirinya, dan penyakit jantung kronis. Karena karakternya unik, tidak banyak referensi. Dia pun banyak berdiskusi dengan sutradara dan penulis.

“Memerankan karakter dalam situasi ekstrem terasa luar biasa. Seri ini menantang dan menuntut, namun menyenangkan. Setelah mengalaminya, aku sadar aku bisa menikmati memerankan karakter dan genre seperti ini," ujarnya.

KOREA TIMES

