Lee Se Young dan Bae In Hyuk Mesra di MBC Drama Awards, Agensi Bantah Rumor Kencan

TEMPO.CO, Jakarta - Lee Se Young dan Bae In Hyuk menunjukkan kemesraan di depan kamera saat acara MBC Drama Awards 2023, Sabtu, 30 Desember 2023. Hal ini menimbulkan rumor keduanya memang berpacaran.

Lee Se Young dan Bae In Hyu menjadi pasangan aktor dan aktris utama dalam drama The Story of Park's Marriage Contract yang masih tayang. Keduanya pun menghadiri acara penghargaan stasiun televisi yang menayangkan drama itu di Korea Selatan. Mereka juga duduk satu meja dan bersebelahan.

Berpegangan tangan yakin menang penghargaan

Jelang pengumuman pemenang kategori Best Couple, di mana keduanya menjadi nominasinya, Lee Se Young diminta tanggapan acara tentang penghargaan itu. "Tahun lalu saya memenangkan Best Couple dengan Lee Jun Ho untuk The Red Sleeve. Sekarang saya menikah dengan seorang pria baru," katanya sambil memegang tangan Bae In Hyuk.

Lee Se Young menambahkan dirinya yakin bisa memenangkan penghargaan itu lagi tahun ini. “Kalau ditentukan hanya dari voting netizen, sayang sekali tapi…”, lalu ragu-ragu sejenak. Dia memegang tangan Bae In-hyuk lagi dan dengan percaya diri berkata, “Kita bisa melakukannya”.

Chemistry dalam The Story of Park's Marriage Contract

Bae In hyuk menambahkan tentang cerita pasangan dalam The Story of Park's Marriage Contract. Dia mengatakan awalnya Kang Tae Ha, tokoh yang diperankannya dan Park Yeon Woo, sama-sama cuek. Namun setelah terbuka dan menjadi pasangan, mereka juga menjadi pasangan yang penuh kasih sayang.

"Mereka terus saling mendukung sambil bertengkar hebat. Mereka memang pasangan yang seperti itu," katanya.

Agensi membantah rumor kencan

Chemistry keduanya memang terlihat sangat natural. Tak heran jika netizen berharap atau mungkin menduga mereka benar-benar berpacaran di luar kamera. Rumor ini pun langsung dibantah dengan tegas oleh pihak agensi Lee Se Young, Prain TPC.

"Mungkin karena chemistry mereka yang sangat bagus," kata pejabat agensi itu, seperti dikutip dari Daum.

Penghargaan The Story of Park's Marriage Contract

Meski tidak mendapat penghargaan Best Couple, Lee Se Young dan Bae In Hyuk mendapat penghargaan untuk Best Actress dan Best Actor untuk Miniseri The Story of Park's Marriage Contract. Drama ini menceritakan pasangan yang menjalani kawin kontrak.

Park Yeon Woo yang diperankan Lee Se Young, dan Kang Tae Ha yang diperankan Bae In Hyuk, di masa Joseon pasangan suami istri. Malangnya usai acara pernikahan, Kang Tae Ha meninggal secara mendadak.

Sementara Park Yeon Woo yang masih berduka, dia tiba-tiba terdampar Seoul, masa kini. Dia kemudian bertemu dengan Kang Tae Ha, yang mirip dengan suaminya. Singkat cerita mereka menjalani kawin kontrak untuk alasan khusus.

DAUM | STAR NEWS KOREA

