Bruno Mars Urung Konser di Tel Aviv, Konser Singapura Jadi di April 2024?

TEMPO.CO, Jakarta - Pelantun lagu Just The Way You Are, Bruno Mars dikabarkan akan mengadakan konser di Asia Tenggara dalam waktu dekat ini, tepatnya pada bulan April 2024.

Dilansir dari CNA Lifestyle, penyanyi yang bernama asli Peter Gene Hernandez itu akan mengadakan konsernya di National Stadium Singapura.

Tiket presale akan segera dibuka untuk pembelian bagi anggota Live Nation Singapore pada 19 Januari, dari pukul 11.00 hingga 23.59. Selanjutnya, penjualan untuk umum akan dilangsungkan pada 20 Januari melalui Ticketmaster. Harga tiket akan diumumkan di kemudian hari.

Konser Bruno Mars Sempat Batal

Sebelumnya, konser Bruno Mars di Tel Aviv, Israel sempat dibatalkan setelah serangan mendadak oleh militan Hamas, yang mengakibatkan lebih dari 1.200 kematian di Israel pada Sabtu, 7 Oktober 2023.

Ketika konser hendak dimulai, militer Israel menyatakan mereka diserang melalui darat, laut, dan udara, sementara sekitar 2.200 roket ditembakkan dari Jalur Gaza dan menuju Israel. Al Jazeera melaporkan bahwa 232 warga Palestina juga tewas dan 1.600 lainnya terluka dalam serangan balik di Jalur Gaza, mengutip kementerian kesehatan.

Pembatalan konser diumumkan oleh Live Nation Israel, penyelenggara acara, saat Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengumumkan bahwa negara sedang dalam keadaan "berperang". Konser tersebut semula dijadwalkan pada tanggal tersebut di Hayarkon Park, Tel Aviv, dan tiketnya sudah terjual habis.

Live Nation Israel menyatakan pembatalan melalui Instagram resmi, menawarkan pengembalian dana otomatis kepada pembeli tiket dan menyampaikan dukungan kepada warga Israel dan pasukan keamanan dalam situasi sulit tersebut.

Pasca-pembatalan tersebut, Bruno Mars dikabarkan langsung meninggalkan Israel. Presenter televisi Israel Guy Pines membenarkan bahwa penyanyi tersebut telah meninggalkan Israel pada Sabtu sore.

"Untuk pertanyaan Anda, setelah pembatalan pertunjukan karena perang, Bruno Mars meninggalkan Israel hari ini pukul 2 siang bersama 60 anggota kru. Ia terbang ke Athena dan dari sana menuju ke Qatar untuk melanjutkan turnya," tulisnya di Instagram Story.

