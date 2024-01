Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah musisi luar negeri dijadwalkan akan menggelar konser tunggal di Indonesia pada 2024 ini. Dari banyaknya artis dan idola yang akan menyapa penggemarnya di Tanah Air, grup band indie asal Korea Selatan, Wave to Earth, termasuk salah satunya. Band yang dipunggawangi oleh Daniel, Dong Q, dan John Cha ini akan manggung di Uptown Park Summarecon Mall Serpong, Tangerang pada 29 Februari 2024.

“Hello Indonesia! We are coming to see you on 29 Feb, Wave To Earth Live In Jakarta :) Tickets go on sale: January 9th @ 1:00 PM (Indonesia time) Ticket Link: wavetoearthindo.com. (Halo Indonesia! Kami akan datang menemui Anda pada tanggal 29 Februari, Wave To Earth Live In Jakarta :) Tiket mulai dijual: 9 Januari @ 13.00 (waktu Indonesia),” tulis cuitan pada akun x Wave to Earth, @wave_to_earth, Senin, 8 Januari 2024.

Lantas, bagaimana cara membeli tiket konsernya? Berikut rangkuman informasi selengkapnya mengenai harga, jadwal, dan cara beli tiket konser Wave to Earth di Indonesia.



Harga dan Jadwal Tiket Konser Wave to Earth

RAVEL Entertainment menjadi promotor acara yang akan bertanggung jawab atas gelaran konser Wave to Earth di Indonesia Februari mendatang. Harga dan jadwal pemesanan tiket konser pun telah dirilis melalui akun media sosial RAVEL Entertainment dan Wave to Earth. Informasi lebih lanjut mengenai konser bertajuk ‘Wave to Earth The First Era Concert in Jakarta’ dapat dilihat melalui situs resmi acara, wavetoearthindo.com.

Jadwal pemesanan tiket konser grup band indie ini telah dibuka pada Selasa siang, 9 Januari 2024 pukul 13.00 WIB. Namun, hingga berita ini ditulis, tiket masih tersedia di Tokopedia TiketEvent, selaku official ticket partner. Dibagi menjadi tiga kategori tiket, berikut daftar harga tiket konser Wave to Earth di Indonesia:

1. VIP Package: Rp 2.388 juta (Limited)

2. CAT 1: Rp 858 ribu

3. CAT 2: Rp 658 ribu

Sebagai informasi, harga tiket tersebut belum termasuk pajak dan biaya layanan. Kategori tiket VIP Package tersedia terbatas dengan menawarkan sejumlah benefit atau keuntungan. Beberapa keuntungan dari kategori tiket tersebut adalah sebagai berikut:

1. Satu tiket standing CAT 1, termasuk jalur khusus untuk memasuki area venue.

2. Meet & Greet dengan anggota Wave to Earth.

3. Grup foto dengan member Wave to Earth (5 orang per grup). Pada sesi ini, foto akan diambil oleh fotografer resmi dan akan dikirimkan ke masing-masing pemegang tiket melalui alamat email yang terdaftar pada saat pembelian tiket.

4. Sesi tanda tangan poster eksklusif.

5. Photo Card: Wave to Earth The First Era.

6. ID Card spesial konser: Wave to Earth The First Era.

7. Guitar Pick: Wave to Earth The First Era.



Cara Beli Tiket Konser Wave to Earth

Bagi Plankton, sebutan bagi penggemar Wave to Earth, yang ingin membeli tiket konser dapat mengakses situs resmi acara untuk menghindari penipuan. Adapun cara membelinya adalah sebagai berikut:

- Kunjungi situs www.wavetoearthindo.com di browser Anda.

- Setelah itu, gulir ke bawah dan klik pada tombol ‘TICKET CLICK HERE’.

- Anda akan diarahkan ke situs resmi Tokopedia untuk melanjutkan proses pemesanan tiket konsernya.

- Klik ‘Lihat Tiket’ untuk melihat ketersediaan tiket konser beserta harga yang sudah masuk pajak dan biaya layanan.

- Pilih kategori tiket yang diinginkan. Dalam satu kali pemesanan, Anda dapat membeli hingga maksimal lima tiket untuk setiap kategorinya.

- Klik ‘Simpan’ lalu klik ‘Pesan Tiket’.

- Anda akan diminta untuk mengisi detail pemesanan dengan informasi pribadi yang meliputi nama lengkap, email, tanggal lahir pemegang tiket, dan NIK/ KITAS/ KITAP/ Passport/ Kartu Pelajar. Pada sesi ini, Anda hanya diberi waktu enam menit untuk melengkapi data yang diperlukan. Pastikan data yang dimasukkan benar dan valid.

- Setelah itu, klik kolom ‘Pengumpulan data untuk keperluan event’ dan ‘Syarat dan Ketentuan’ untuk menyetujui kedua hal tersebut.

- Kemudian, klik ‘Pilih Pembayaran’ dan selesaikan transaksi.

- Evoucher tiket akan dikirim melalui alamat email yang sudah didaftarkan sebelumnya.

