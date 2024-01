Sosok Aktor Jacob Elordi, Pemeran Utama dalam Film Frankenstein

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jacob Elordi ambil peran utama sebagai monster dalam film Frankenstein yang diproduksi Netflix. Film garapan sutradara Guillermo del Toro ini diperkirakan tayang pada Oktober 2025 mengingat proses produksi baru dimulai tahun ini.

Siapa Jacob Elordi?

Dikutip dari IMDb, Jacob Elordi adalah aktor asal Australia kelahiran 26 Juni 1997. Ia memulai karirnya dalam drama musikal berjudul Seussical memainkan peran Cat in the Hat.

Saat ia tumbuh dewasa, kecintaannya pada akting semakin meningkat. Dia sangat terinspirasi oleh Heath Ledger, aktor Australia lainnya yang sudah terkenal di Hollywood.

Pada tahun 2017, ia debut layar lebar dengan peran kecil dalam film Hollywood Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales. Pada tahun yang sama, ia melakukan debut akting dengan drama genre komedi drama. Film Swinging Safari yang menampilkannya sebagai Rooster. Hidupnya berubah setelah ia tampil sebagai Noah Flynn dalam komedi romantis remaja The Kissing Booth.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Elordi mulai dikenal oleh para penonton melalui perannya sebagai Noah Flynn dalam serial roman remaja Netflix, The Kissing Booth (2020). Ia mendapat lebih banyak pengakuan untuk perannya sebagai Nate Jacobs dalam serial HBO, Euphoria (2019) bersama dengan para pendatang baru lainnya, seperti Zendaya dan Sydney Sweeney.

Ia juga mendapat pujian sebagai Felix Catton dalam film Saltburn (2023) karya Emerald Fennell. Film ini melejit di pasaran dengan pemeran lainnya Barry Keoghan dan Rosamund Pike.

Film ini menjadi melejit selama periode perayaan di TikTok dan media sosial lainnya. Jacob Elordi juga bermain dalam film Priscilla (2023) karya Sofia Coppola bersama Cailee Spaeny, dan berperan sebagai Elvis Presley.

NOVITA ANDRIAN | YOLANDA AGNE

Pilihan editor: Mengenal Jacob Elordi, Aktor Muda yang Dilirik Jika Twilight Dibuat Reboot