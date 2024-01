Sinopsis Film Frankenstein, Horor Besutan Guillermo del Toro yang Bakal Tayang di Netflix

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film Frankenstein garapan Guillermo del Toro diperkirakan rilis pada Oktober 2025. Film yang diproduksi Netflix ini juga akan dibintangi Jacob Elordi, Oscar Isaac, Mia Goth, Christoph Watlz, Felix Kammerer, Lars Mikkelsen, David Bradley, dan Christian Convery.

Sinopsis

Dikutip dari Collider, Frankenstein diadaptasi dari novel horor karya Mary Shelley yang terbit pada 1818. Mengisahkan tentang ilmuwan Victor Frankenstein yang menghidupkan makhluk raksasa.

Shelley adalah penulis pertama yang menulis karya dalam genre fiksi ilmiah. Novel ini menceritakan kisah seorang ilmuwan, Victor Frankenstein, yang memberikan kehidupan pada ciptaannya dengan penuh siksaan.

Bagian tubuh yang dijahit, daging daur ulang, dan baut yang menonjol membentuk monster ini. Dia lalu meninggalkan makhluk itu karena ketakutan. Frankenstein mengeksplorasi tentang monster, sifat keindahan, dan tindakan mengerikan yang dapat dilakukan manusia.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Novel ini mengeksplorasi tema pembuatan, kematian, isolasi, dan cinta. Tak kalah penting cerita karya Shelley ini berhasil menginspirasi banyak film, termasuk Frankenstein, The Bride of Frankenstein (1935), dan Young Frankenstein (1974).

Sutradara kawakan Guillermo Del Toro sebelumnya meraih kesuksesan dengan Pinocchio (2022) dan antologi horor Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities (2022). Soal musiknya Alexandre Desplat bergabung untuk mengatur musik dalam film ini.

NOVITA ANDRIAN | YOLANDA AGNE

Pilihan editor: Bintang Netflix Israel, Salah Satu Tentara Israel yang Terluka di Gaza