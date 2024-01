Jacob Elordi Menggantikan Andrew Garfield sebagai Pemeran Film Frankenstein

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jacob Elordi akan menggantikan Andrew Garfield dalam film Frankenstein. Dikutip dari situs web Netflix, tim produksi memperkirakan waktu rilisnya film ini pada Oktober 2025. Namun masih akan ada perubahan, karena proyek film bisa berkembang seiring waktu.

Dikutip dari Movie Web, mundurnya Garfield dalam proyek film ini soal jadwal. Elordi menggantikan Garfield untuk peran sebagai monster Frankenstein. Film yang diproduksi Netflix ini juga akan dibintangi Oscar Isaac, Mia Goth, Christoph Watlz, Felix Kammerer, Lars Mikkelsen, David Bradley, dan Christian Convery. Film ini disutradarai Guillermo del Toro, ia juga mengambil beberapa peran dalam proyek ini.

Film Frankenstein

Del Toro dimungkinkan membubuhi cerita gotik klasik dengan perspektif yang unik, sambil mempertahankan tema esensialnya. Dikutip dari Collider, Frankenstein diadaptasi dari karya novel horor karya Mary Shelley diterbitkan pada 1818. Novel horor gotik ini mengisahkan tentang ilmuwan Victor Frankenstein yang menghidupkan makhluk raksasa. Novel ini mengeksplorasi tema pembuatan, kematian, isolasi, dan cinta. Novel ini telah menginspirasi banyak film, termasuk Frankenstein, The Bride of Frankenstein (1935), dan Young Frankenstein (1974).

Netflix diharapkan menjadi tempat yang ideal untuk proyek ini, mengingat Del Toro sebelumnya meraih kesuksesan dengan Pinocchio (2022) dan antologi horor Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities (2022). Soal musiknya Alexandre Desplat bergabung untuk mengatur musik dalam film ini.

Elordi mulai dikenal oleh para penonton melalui perannya sebagai Noah Flynn dalam serial roman remaja Netflix, The Kissing Booth (2020). Ia mendapat lebih banyak pengakuan untuk perannya sebagai Nate Jacobs dalam serial HBO, Euphoria (2019) bersama dengan para pendatang baru lainnya, seperti Zendaya dan Sydney Sweeney.

Ia juga mendapat pujian sebagai Felix Catton dalam film Saltburn (2023) karya Emerald Fennell. Film ini melejit di pasaran dengan pemeran lainnya Barry Keoghan dan Rosamund Pike. Film ini menjadi melejit selama periode perayaan di TikTok dan media sosial lainnya. Elordi juga bermain dalam film Priscilla (2023) karya Sofia Coppola bersama Cailee Spaeny, dan berperan sebagai Elvis Presley.

