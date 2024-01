Aktor X-Men, Adan Canto Meninggal karena Komplikasi Kanker Usus Buntu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemain film X-Men: Days of Future Past, Adan Canto meninggal pada Senin, 8 Januari 2024 karena komplikasi kanker usus buntu. Aktor 42 tahun itu meninggalkan seorang istri, Stephanie Ann Canto, serta dua anak balita.

Kabar duka ini dikonfirmasi oleh keluarganya melalui unggahan terbaru di Instagram pribadi Adan Canto. "Seorang lelaki yang tak pernah sekalipun mengeluh dan menginspirasi banyak orang. Kami mencintaimu selamanya Adan," tulis keterangan tersebut yang diunggah pada Rabu, 10 Januari 2024.

Warner Bros. dan Fox Berduka

Adan Canto membintangi serial The Cleaning Lady dari Fox, X-Men: Days of Future Past, Designated Survivo, Narcos di Netflix, dan masih banyak lagi. Debut akting Adan Canto di Amerika muncul dalam serial thriller kriminal Fox berjudul The Following (2013), yang dibintangi oleh Kevin Bacon. Pada 2016, Adan Canto bergabung dengan Designated Survivor di Fox.

Aktor ini juga menyutradarai dua film pendek, Before Tomorrow (2014) dan The Shot (2020). Kredit film lainnya termasuk Amanda and Jack Go Glamping, 2 Hearts, Bruised, The Devil Below, dan Agent Game.

“Kami sedih mengetahui meninggalnya Adan Canto. Seorang aktor yang luar biasa dan sahabat, kami merasa terhormat memiliki dia sebagai bagian dari keluarga Warner Bros. Television dan Fox Entertainment sejak debutnya di AS dalam 'The Following' lebih dari satu dekade lalu,” kata Warner Bros. Television dan Fox Entertainment dalam sebuah pernyataan.

“Baru-baru ini, dia menerangi layar dalam ‘The Cleaning Lady’ dengan penampilan kuat yang memamerkan kesenian, jangkauan, kedalaman, dan kerentanannya. Ini adalah kehilangan yang tak terduga, dan kami berduka bersama istrinya Stephanie, anak-anaknya, dan orang-orang terkasihnya. Kami akan sangat merindukan Adan," kata mereka.

Adan Canto di X-Men: Days of Future Past

Peran film besar pertama Adan Canto adalah memerankan pahlawan super Sunspot di X-Men: Days of Future Past (2014). Sunspot merupakan mutan dengan kemampuan memproyeksikan energi matahari dan menciptakan api yang juga memiliki kekuatan serta kemampuan terbang bertenaga surya. Pahlawan super fiksi itu muncul dalam buku komik Amerika terbitan Marvel Comics.

Pada Mei 2019, Adan Canto pernah mengungkapkan kebanggannya memerankan karakter Sunspot di X-Men. "Suatu kehormatan bisa menjadi bagian dari warisan besar ini. Terima kasih perjalanannya!" tulisnya di Instgaram.

Adan Canto lahir di Meksiko dan besar di Texas pada 5 Desember 1981. Dia pertama kali mengejar karier di bidang musik. Setelah menulis beberapa lagu untuk film dan acara TV di Meksiko, ia merambah ke dunia akting. Adan Canto muncul dalam adaptasi panggung All About My Mother karya Pedro Almodóvar sebelum melakukan pertunjukan TV pertamanya di Estado de Gracia pada 2009.

