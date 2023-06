Aktor Serial Breaking Bad, Mike Batayeh Meninggal dalam Tidur karena Serangan Jantung

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Amerika Serikat, Mike Batayeh meninggal saat tidur di rumahnya, Michigan, pada 1 Juni 2023 dalam usia 52 tahun. Ia mengalami serangan jantung saat tidur. Kabar kematiannya dikonfirmasi perwakilanya pada E! News pada Jumat, 9 Juni 2023 waktu Amerika Serikat.

Adik perempuan Mike, Diane, menuturkan kematian kakaknya amat mendadak dan mengagetkan keluarga lantaran ia tidak memiliki riwayat bermasalah pada jantungnya. 'Dia akan sangat dirindukan oleh orang-orang yang mencintainya,' kata keluarganya. "Kemampuannya yang luar biasa untuk membawa tawa dan kegembiraan bagi banyak orang."

Film-film yang Dibintangi Mike Batayeh

Mike Batayeh membintangi serial drama Amerika, Breaking Bad. Ia memerankan karakter Dennis Markowski, seorang manajer binatu Lavanderia Brillante di tiga episode dari 2011 sampai 2012.

Selain itu, Mike muncul di beberapa film, termasuk ketika mengisi suara untuk film X-Men: Days of Future Past dan Gas. Ia juga muncul di film American Dreamz (2006), This Narrow Place (2011), dan Detroit Unleaded (2012.

Mike Batayeh berbicara tentang kecintaannya bekerja pada film-film kecil berhadapan dengan film-film beranggaran besar. "Saya lebih suka film independen," katanya dalam wawancara dengan PBS saat mempromosikan film Indie, Detroit Unleashed.

"Ada sesuatu tentang anggaran yang sedikit dan menurut saya ada lebih banyak persahabatan. Kalau film dengan anggaran yang besar, orang-orang lebih terpisah. Anda masuk dan keluar untuk pemain harian," ucapnya. Tapi ia juga tak menampik bermain di film layar lebar berbujet besar, termasuk di film You Don't Mess with the Zohan yang dibintangi Adam Sandler (2008). Peran layar terakhirnya adalah film televisi, Prank of America (2018) saat dia berperan sebagai Nacho.

Mike Batayeh Seorang Komika dan Unggahan Terakhirnya

Mike juga seorang komika. Dua pekan lalu, ia membuat unggahan terakhir saat tengah tampil stand up comedy di akun Instagramnya. Dalam unggahan videopada 24 Mei 2023 itu, Batayeh hanya menuliskan keterangan tagar. "#arabaunts #arabcomedy #standupcomedy #viral," tulis Mike Batayeh.

Batayeh disebut sebagai salah satu gelombang pertama komika barat Amerika Serikat yang tampil untuk publik di Timur Tengah, seperti di Dubai, tempat dia memfilmkan komedi spesial untuk Showtime.

