Star Wars Umumkan Film Baru: The Mandalorian & Grogu

TEMPO.CO, Jakarta - Star Wars akhirnya mengumumkan film terbaru mereka berjudul The Mandalorian & Grogu. Dalam film layar lebar tersebut, Baby Yoda akan memulai petualangan baru bersama ayah angkatnya, The Mandalorian.

Mandalorian yang bernama asli Din Djarin dan diperankan oleh Pedro Pascal, diperkenalkan dalam serial Disney+, yang memulai debutnya pada November 2019 sebagai serial TV Star Wars live-action pertama. Grogu atau yang dikenal sebagai Baby Yoda sebelum namanya terungkap di Musim 2, menjadi teman seperjalanan Din saat ia melakukan perjalanan melalui galaksi Star Wars.



The Mandalorian & Grogu Disutradarai Jon Favreau Baca Juga: Konser Virtual ABBA di London Disaksikan 1 Juta Orang, Menghasilkan Rp3,5 Triliun

Melansir dari situs resmi Star Wars pada Selasa, 9 Januari 2024, The Mandalorian & Grogu disutradarai oleh Jon Favreau, dan diproduksi oleh Favreau, Kathleen Kennedy, dan Dave Filoni. Film ini baru akan mulai diproduksi pada 2024.

“Saya senang menceritakan kisah-kisah berlatar dunia kaya yang diciptakan George Lucas,” kata Jon Favreau. “Prospek membawa Mandalorian dan muridnya Grogu ke layar lebar sangatlah menarik.”

The Mandalorian & Grogu. Dok. Star Wars

Jon Favreau sebelumnya menggarap serial The Mandalorian yang tayang di Disney+. Serial tiga musim tersebut mengikuti seorang pemburu hadiah berhelm (diperankan oleh Pedro Pascal) yang memulai pertunjukan dalam pelarian untuk melindungi alien muda menggemaskan bernama Grogu, yang lebih dikenal oleh penggemar sebagai Baby Yoda.



The Mandalorian & Grogu: Cerita Baru yang Sangat Cocok untuk Layar Lebar

The Mandalorian & Grogu adalah film Star Wars pertama yang sedang dikerjakan sejak Star Wars: The Rise of Skywalker (2019). Jon Favreau akan memproduseri The Mandalorian & Grogu bersama presiden Lucasfilm Kathleen Kennedy dan pencipta Ahsoka, Dave Filoni.

“Jon Favreau dan Dave Filoni telah menghadirkan dua karakter baru dan dicintai di Star Wars, dan cerita baru ini sangat cocok untuk layar lebar,” kata Kathleen Kennedy, presiden Lucasfilm.

The Mandalorian & Grogu akan memimpin pengembangan fitur Lucasfilm yang sedang berlangsung, termasuk film-film yang disutradarai oleh Sharmeen Obaid-Chinoy, James Mangold, dan Dave Filoni, yang juga sedang mengembangkan Ahsoka Season 2, di antara film-film yang sedang dikerjakan.

