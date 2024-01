Profil FT Island, Band Korea Selatan yang akan Konser di Indonesia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Three Angle Production mengumumkan grup musik Korea FT Island akan konser di Indonesia. Three Angle Production mengunggah poster melalui Instagram bertuliskan 2024 FTIsland Live Hey Day is Coming to Jakarta. Namun, belum diumumkan memerinci jadwal dan tempat konser.

Tentang FT Island

Five Treasure Island atau FT Island, grup musik atau band asal Korea Selatan naungan FNC Entertainment. Band beranggota tiga orang, yaitu Hong Gi, Jae Jin, dan Min Hwan. FT Island memulai debutnya pada 7 Juni 2007. Mereka debut dengan single Love Sick. FT Island menggabungkan elemen rock dengan sentuhan musik yang modern. Gaya bermusik mereka menjadi kombinasi yang unik.

Dikutip dari Kpopping, FT Island membuat debut luar negeri di Jepang pada 8 Juni 2008. Mereka memperkenalkan album mini, Prologue of FT Island: Soyogi. Band ini mulai mendapat pengakuan di negara tersebut setelah merilis album studio Jepang ketiga mereka pada 2011, Five Treasure Island yang mencapai peringkat puncak Oricon Albums Chart.

Sebelumnya, ada dua anggota FT Island, yaitu Choi Jong Hoon dan Oh Won Bin. Namun, pada 28 Januari 2009, Oh Won Bin hengkang. Pada 14 Maret 2019, Choi Jong Hoon meninggalkan grup dan pensiun dari industri hiburan. Pada 24 Desember 2019, Seung Hyun yang sempat menjadi vokalis sementara, akhirnya meninggalkan FT Island dan FNC Entertainment setelah berakhirnya kontraknya pada 31 Desember. Meskipun demikian, Hong Gi, Jaejin, dan Minhwan tetap melanjutkan kontrak.

Dikutip dari Fandom, berikut beberapa album dan soundtrack lagu dari FT Island:

1. Studio Album

- Cheerful Sensibility (2007)

- Colorful Sensibility (2008)

- Colorful Sensibility Part II (2008)

- Cross & Change (2009)

- Double Date (repackage) (2009)

- Five Treasure Box (2012)

- I Will (2015)

- Where's The Truth? (2016)

2. Mini Album

- Jump Up (2009)

- Beautiful Journey (2010)

- Return (2011)

- Grown-Up (2012)

- The Mood (2013)

- What If (2018)

- Zapping (2019)

- Lock Up (2021)

- Sage (2023)

3. Special Album

- The Refreshment (2007)

- Japan Special Album Vol.1 (2010)

- Thanks To (2013)

- Over 10 Years (2017)

- All Time Best / Yellow 2010-2020 (2020)

4. OST

- Insoon is Pretty OST (2007)

- Heartstrings OST Part 4 (2011)

- The Moon During the Day OST (2023)

