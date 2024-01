Anatomy of a Fall Menang untuk Skenario dan Film Non-Inggris Terbaik di Golden Globes 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Para penggemar Barbie, perlu mengelus dada karena film yang digadang-gadang akan menyabet banyak penghargaan Golden Globes 2024 tersebut, ternyata tidak berhasil menjuarai kategori film dengan skenario terbaik.

Semua orang sudah mengharapkan Barbie untuk membawa pulang banyak penghargaan yang mereka nominasikan. Sebaliknya, kombinasi Barbie dan Oppenheimer yang digadang-gadang akan menyabet seluruh penghargaan, gagal memenangkan kategori film dengan skenario terbaik.

Oppenheimer dinobatkan sebagai film terbaik kategori drama, dengan Christopher Nolan yang membawa pulang penghargaan penyutradaraan untuk karyanya di film tersebut. Poor Things memenangkan piala untuk film terbaik dalam musikal atau komedi. Anatomy of a Fall memenangkan film untuk film berbahasa non-Inggris terbaik, sementara The Boy and the Heron dinobatkan sebagai film animasi terbaik.

Film berbahasa non-Inggris Anatomy of A Fall asal Perancis karya Justine Triet mendapat sorotan. Dalam film ini, Triet menulis skenario dengan Arthur Harari, keduanya memang cukup tenar di negara asalnya, Prancis.

Anatomy of A Fall berkisah tentang seorang penulis yang diperankan oleh Sandra Hüller yang tinggal bersama suami dan putranya yang tunanetra di sebuah kota pegunungan terpencil di Prancis. Ketika suaminya ditemukan tewas di luar rumah mereka, aparat mengangkat status penyelidikan menjadi penyidikan pembunuhan yang menyebabkan Sandra didakwa atas pembunuhan suaminya. Di sisi lain, putranya yang tunanetra menjadi saksi utama untuk meringankan hukuman ibunya.

"Terima kasih telah menciptakan wanita kompleks yang tidak pernah meminta maaf karena mengatakan apa yang dia pikirkan," kata Triet kepada Huller. Kemenangan Anatomy of A Fall bukanlah yang pertama kali film ini tuai. Dilansir dari IMDB, Sejauh ini, film besutan Triet dan Harari tersebut telah memenangi 48 penghargaan dan 113 nominasi dalam pelbagai festival ataupun penghargaan film lainnya.

Sebelumnya, film ini juga berhasil dinobatkan sebagai Film Internasional Terbaik dan Skenario Terbaik di Penghargaan Gotham; Film Internasional Terbaik oleh New York Film Critics Circle; dan diakui oleh Penghargaan Film Eropa (Film Terbaik, Sutradara, Skenario dan aktris untuk Huller) dan Penghargaan Film Independen Inggris (Film Internasional Terbaik).

Bagi Triet, film ini merupakan karya penting yang merefleksikan sulitnya menemukan kebenaran pada zaman sekarang. “Film ini tentang kebenaran. Hampir mustahil untuk menangkap kebenaran. Oleh karena itu, ini adalah konstruksi," kata Triet saat pidato pemenangannya di Golden Globes 2024.

MICHELLE GABRIELA MOMOLE I INTAN SETIAWANTY

