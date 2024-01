SM Entertainment Konfirmasi EXO Lanjut Kontrak Grup dengan 8 Member

Iklan

TEMPO.CO, Seoul - SM Entertainment mengonfirmasi bahwa EXO akan melanjutkan masa depan aktivitas mereka sebagai grup dengan delapan member. Dalam pernyataan yang dibagikan kepada media setempat pada Senin, 8 Januari 2024, mereka menyatakan kedelapan anggota boy group K-Pop EXO akan tetap berkarier sebagai grup meski tiga dari mereka telah menandatangani kontrak solo dengan label independen.

"Kedelapan anggota akan terus tampil bersama sebagai EXO. Mereka tidak hanya akan menampilkan musik dan penampilan baru, namun juga berinteraksi dengan para penggemar melalui berbagai acara, termasuk acara jumpa fans yang dijadwalkan pada bulan April," kata SM Entertainment dalam pernyataan resminya.

Chen, Baekhyun, dan Xiumin EXO Umumkan Bersolo Karier di Label Lain

Sebelumnya, Chen, Baekhyun dan Xiumin mengumumkan keputusan mereka untuk bersolo karier di bawah naungan I&B100, label indie yang didirikan oleh Baekhyun pada 23 Juni tahun lalu. Namun, ketiganya akan tetap berada di bawah naungan agensi SM Entertainment untuk kegiatan mereka sebagai EXO. Hal tersebut disampaikan agensi baru milik sang artis dalam siaran pers dikutip dari The Korea Times.

Semua member EXO kecuali penyanyi dan aktor D.O. dilaporkan telah memperbarui kontak mereka dengan SM. Sementara itu, member D.O. EXO alias Do Kyung Soo sebelumnya membangun perusahaan yang didirikannya bersama Nam Kyungsoo. Perusahaan bernama SooSoo Company ini mengurus semua kegiatan pribadi D.O. dan karier aktingnya sebagai aktor.

"Kontrak yang telah diperbarui dengan para anggota tetap berlaku, dan kami terus berdiskusi dengan D.O., yang kontrak eksklusifnya telah berakhir, untuk jadwalnya di masa depan, karena dia juga setuju untuk terus tampil sebagai EXO. Mengenai Chen, Baekhyun dan Xiumin, kami telah setuju dengan mereka di bawah kontrak yang disebutkan di atas bahwa mereka dapat secara mandiri mengejar karier solo mereka," ujar SM.

Kesepakatan Damai dengan SM Entertainment

Ketiga member yang sepakat untuk masuk dalam agensi milik Baekhyun dalam solo kariernya sebelumnya terlibat dalam perselisihan kontrak dengan agensi. Namun, mereka mencapai kesepakatan damai dan memutuskan untuk tetap bersama SM Entertainment dan EXO. Setelah rekonsiliasi grup, EXO merilis Exist, album full ketujuh mereka pada 10 Juli 2023. Album tersebut terjual lebih dari 10 juta kopi di hari pertama perilisannya.

KOREABOO | THE KOREA TIMES

