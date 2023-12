Arti Lagu First Snow Exo dan Liriknya yang Viral di TikTok

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Apa arti lagu First Snow Exo yang sedang hits saat ini? Lagu tersebut memiliki makna cukup dalam mengenai hari Natal.

Beberapa hari belakangan ini, salah satu boyband group dari Korea Selatan, Exo, kembali viral karena lagunya yang berjudul First Snow menjadi tren menjelang Hari Natal.

First Snow merupakan salah satu lagu Exo yang berada di dalam album Miracle in December. Lagu ini dirilis tahun 2013. Walaupun sudah berusia 1 dekade, rupanya lagu ini kembali viral. Memangnya arti lagu First Snow Exo itu apa?

Arti Lagu First Snow EXO

Lagu "First Snow" adalah salah satu lagu dari grup musik asal Korea Selatan, EXO. EXO adalah grup yang dibentuk oleh SM Entertainment dan terdiri dari sejumlah anggota yang memiliki penggemar global yang besar.

"First Snow" merupakan bagian dari album musim dingin EXO yang berjudul "Miracles in December," yang dirilis pada Desember 2013.

Lirik "First Snow" menggambarkan suasana musim dingin dan momen pertama turunnya salju. Selain itu, lagu ini juga mengandung elemen emosional yang melibatkan perasaan kerinduan pada mantan kekasih dan perasaan kesepian.

Dalam lagu ini, juga tersirat rasa penyesalan yang terjadi karena tidak memanfaatkan momen Natal saat itu dengan kekasih. Lagu ini bisa juga dinyanyikan untuk mengenang masa di momen-momen Natal bersama orang tersayang.

Lirik Lagu First Snow - EXO

Berikut adalah lirik lagu EXO, First Snow yang sedang viral di TikTok.

Cheotnun oneun ireon ohue neoege

jeonhwareul geol suman itdamyeon gippeultende

beolsseo illyeoni jinatneunde nan ajik miryeon

gadeukhaeseo “sseulsseulhae” eoneusae honjatmal

[All] (sigyereul doedollyeo)

ilnyeon jeoneuro gal su itdamyeon

[All] (maeumeul doedollyeo)

jigeum urin dallajyeosseulkka

yeah babo gateun soriji, geuraedo manyak

[All] neoreul mannamyeon nunmul cha olla

babo gateun nan amu mal mothae

malhaejwo meri meri keuriseumaseu

annyeong jal jinaeneungeoji

nuni naerimyeon meongdeun gaseumi

modu hayahge da deopyeojige doelkka

mianhae jalhaejuji mothae

huhoeman gadeuk gadeuk haetdeon

geu keuriseumaseu

bulbit gadeukhan georigeori

honja georeosseo. dadeul haengbokhae boyeo

neoneun eonjena gonggicheoreom isseojul

georan chakgage, meongcheonghi bonae,

naega neomu mianhae

[All] (neomu heunhan yaegi)

jinago namyeon neomu sojunghae

(hangsang jinachiji)

wae geuddaeneun moreuneun geolkka

jigeumeun dareul geoya malhaejugopa

[All] neoreul mannamyeon nunmul cha olla

babo gateun nan amu mal mothae

malhaejwo meri meri keuriseumaseu,

annyeong jal jinaeneungeoji

nuni naerimyeon meongdeun gaseumi

modu hayahge da deopyeojige doelkka

nunmurinji nun ddaemuninji

jeomjeom neo meolli meolli boideon,

geu keuriseumaseu

jeongmal singihan iriya neoui

saenggakmaneuro nunmul cha heureunimallya

Tears are falling, falling, falling

dasi neoegero gago sipeo

museun irideun hal su isseo

jigeumkkaji salmi modu sarajinda haedo Girl

[All] neoreul mannamyeon nunmul cha olla

babo gateun nan amu mal mothae

malhaejwo meri meri keuriseumaseu,

annyeong jal jinaeneungeoji Baby girl ooh- yeah-

[All] nuni naerimyeon meongdeun gaseumi

modu hayake da deopyeojige doelkka

mianhae jalhaejuji mothae

huhoeman gadeuk gadeuk haetdeon,

[All] neoreul mannamyeon nunmul cha olla

(nunmul cha olla)

(babo gateun nan) amu mal mothae

(amu mal mothaneun na ingeol)

meri meri keuriseumaseu, jal jinaeneungeoji

nuni naerimyeon meongdeun gaseumi

modu hayahge da deopyeojige doelkka

nunmurinji nun ddaemuninji

jeomjeom neo meolli meolli boiden,

geu keuriseumaseu

Terjemahan dalam bahasa indonesia:

Pada sore hari ini, saat salju pertama jatuh

Jika hanya aku yang bisa memanggilmu, aku akan sangat bahagia

Setahun sudah berlalu, namun aku masih belum bisa melupakanmu

Jadi aku berbicara pada diriku sendiri, “Aku kesepian”

[All] (Kembali pada waktu itu)

Jika aku bisa kembali ke satu tahun yang lalu

[All] (Kembali kepada perasaanku itu) Apakah kita akan berbeda sekarang?

Yeah, itu adalah pemikiran yang bodoh, tapi tetap saja, ‘bagaimana’

[All] Jika aku bertemu denganmu, apakah air mata akan terjatuh?

Aku yang bodoh ini tidak akan bisa berkata apa-apa

Katakan padaku, Merry, Merry Christmas, Hai, bagaimana kabarmu?

[All] Ketika salju turun, akankah

Hatiku yang memar ini diselimuti oleh warna putih

Aku minta maaf, aku tidak memperlakukanmu dengan baik

Natal saat itu, aku hanya dipenuhi dengan rasa penyesalan

Aku berjalan sendirian di jalan yang dipenuhi oleh cahaya, semua orang terlihat senang

Dulu aku berfikir kau akan selalu ada seperti udara

tapi bodohnya aku membiarkanmu pergi

Aku sangat menyesal

[All] (Kisah yang sangat khas)

Setelah waktu berlalu, faktanya, kau sangat berharga

[All] (Itu selalu berlalu)

Kenapa aku tidak tau saat itu?

Aku ingin memberitahumu bahwa sekarang ini berbeda

[All] Jika aku bertemu denganmu, apakah air mata akan terjatuh?

Aku yang bodoh ini tidak akan bisa berkata apa-apa

Katakan padaku, Merry, Merry Christmas, Hai, bagaimana kabarmu?

Ketika salju turun, akankah Hatiku yang memar ini diselimuti oleh warna putih

Apa air mata atau salju?

Natal saat itu, aku terus melihatmu yang semakin jauh

Ini sangat aneh, hanya memikirkanmu membuat air mataku terjatuh

Air mata jatuh jatuh jatuh

Aku ingin kembali kepadamu

Aku bisa melakukan apapun

Bahkan jika seluruh hidupku sekarang menghilang, girl

[All] Jika aku bertemu denganmu, apakah air mata akan terjatuh?

Aku yang bodoh ini tidak akan bisa berkata apa-apa padaku, Merry, Merry Christmas, Hai, bagaimana kabarmu?

Baby girl ooh- yeah-

[All] Ketika salju turun, akankah Hatiku yang memar ini diselimuti oleh warna putih

Aku minta maaf, aku tidak memperlakukanmu dengan baik

Aku hanya dipenuhi dengan rasa penyesalan,

[All] Jika aku bertemu denganmu, apakah air mata akan terjatuh? (air mata terjatuh)

(Seperti orang bodoh, aku) tidak bisa berkata apa-apa

(Aku tidak bisa berkata apa-apa) Merry Merry Christmas, bagaimana kabarmu?

[All] Ketika salju turun, akankah Hatiku yang memar ini diselimuti oleh warna putih

Apa air mata atau salju? Natal saat itu, aku terus melihatmu yang semakin jauh

HERZANINDYA MAULIANTI

