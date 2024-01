Profil Elizabeth Debicki, Aktris Pemeran Putri Diana Penerima Golden Globe Awards 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Elizabeth Debicki menerima penghargaan sebagai aktris pendukung terbaik serial televisi di Golden Globe Awards 2024. Dia meraih penghargaan itu berkat perannya sebagai Putri Diana dalam serial The Crown musim keenam.

Perjalanan Karier Elizabeth Debicki

Elizabeth Debicki lahir di Paris, Prancis, pada 24 Agustus 1990. Meskipun kelahirannya di Prancis, ia bertumbuh dewasa di Australia. Setelah menyelesaikan pendidikannya di University of Melbourne, Debicki menekuni kariernya di bidang akting.

Debicki memulai karier aktingnya dengan tampil dalam produksi teater lokal di Australia sebelum nenuju layar kaca. Pada 2013 ketika ia menjadi pemeran utama dalam film The Great Gatsby yang disutradarai oleh Baz Luhrmann. Penampilannya sebagai Jordan Baker membuktikan, Debicki adalah aktris berbakat.

Setelah sukses di The Great Gatsby, jalan menuju Hollywood terbuka untuk Debicki. Ia masuk dalam berbagai genre film, termasuk drama, aksi, dan thriller. Beberapa aktingnya antara lain Guardians of the Galaxy Vol. 2, Widows, dan Tenet mendapat apresiasi dari kritikus dan penonton.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Elizabeth Debicki juga tampil dalam tayangan televisi. Ia memerankan serial antologi kriminal BBC, The Night Manager, aktingnya berlaga dengan bintang besar seperti Tom Hiddleston dan Hugh Laurie. Prestasi Elizabeth Debicki meraih berbagai nominasi dan penghargaan, termasuk Australian Academy of Cinema and Television Arts (AACTA) Award untuk Aktris Pendukung Terbaik.

Saat menerima penghargaan Golden Globe Awards 2024, Elizabeth terkejut mendapat piala itu. Dia juga berterima kasih kepada tim kreatif serial tersebut yang telah memberikan kepercayaan untuk memerankan Putri Diana. “Ini sungguh mengejutkan bagi saya… Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu baptis saya tercinta dan terkasih yang meninggalkan kami terlalu cepat, terlalu cepat,” katanya.

Elizabeth Debicki mengalahkan nominator lainnya. Itu termasuk Abby Elliot untuk film The Bear, Christina Ricci film Yellowjackets, J. Smith-Cameron film Succession, Meryl Streep untuk film Only Murders in the Building dan Hannah Waddingham untuk film Ted Lasso.

NOVITA ANDRIAN | YUNIA PRATIWI

Pilihan Editor: Elizabeth Debicki, Pemeran Putri Diana di The Crown Menang Golden Globe Awards 2024