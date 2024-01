Elizabeth Debicki, Pemeran Putri Diana di The Crown Menang Golden Globe Awards 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Elizabeth Debicki meraih penghargaan aktris pendukung terbaik serial televisi di Golden Globe Awards 2024. Dia meraih penghargaan itu berkat perannya sebagai Putri Diana dalam serial The Crown musim keenam.

Saat menerima penghargaan di atas panggung, Elizabeth mengaku terkejut mendapatkan piala itu. Dia juga berterima kasih kepada tim kreatif serial tersebut yang telah memberikan kepercayaan untuk memerankan Putri Diana.

"Kepada para pemain dan kru, dan kepada pemeran anak-anak saya yang cantik dan saya kagumi,” katanya, mengacu pada aktor-aktor muda yang memerankan Pangeran William dan Pangeran Harry di serial tentang keluargan Kerajaan Inggris itu.

Aktris berusia 33 tahun itu juga memberikan penhormataan untuk kekasihnya dan ibu baptisnya. “Ini sungguh mengejutkan bagi saya… Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu baptis saya tercinta dan terkasih yang meninggalkan kami terlalu cepat, terlalu cepat,” tambahnya.

Elizabeth Debicki berhasil mengalahkan nominator lainnya. Termasuk Abby Elliot untuk film The Bear, Christina Ricci film Yellowjackets, J. Smith-Cameron film Succession, Meryl Streep untuk film Only Murders in the Building dan Hannah Waddingham untuk film Ted Lasso.

Elizabeth Debicki, Will Powell, Senan West, Dominic West. (Dok. Netflix)

The Crown

Elizabeth memerankan Putri Diana di Musim 5 dan 6 The Crown. Dia dua kali masuk dalam nominasi Golden Globes Awards. Tahun ini dia baru menerima penghargaan untuk pertama kalinya.

Di dua musim terakhir The Crown, ceritanya fokus pada hari-hari terakhir Putri Diana sebelum kecelakaan mobil pada Agustus 1997. Untuk memerankan karakter ikonik yang terkenal ini, aktris Australia ini banyak melakukan penelitian.

"Saya mungkin menghabiskan waktu sekitar satu tahun untuk melakukan penelitian dan itu mengisi semua bagian ini dan membuat saya memiliki rasa hormat dan cinta yang sangat dalam terhadap orang yang tidak begitu saya kenal," katanya kepada People.

Termasuk bagaimana Putri Diana menghadapi persepsi publik, dan sorotan dari media yang luar biasa tentang dirinya. Dia juga mempelajari tentang perceraian dan bagaimana sulitnya menghadapi hal itu bagi sebuah keluarga, terutama keluarga kerajaan.

The Crown sendiri dinominasikan untuk empat penghargaan di Golden Globe Awards. Termasuk Best Television Series - Drama, Best Performance by a Female Actor in a Television Series untuk Imelda Staunton, dan Best Performance by a Male Actor in a Television Series untuk Dominic West.

