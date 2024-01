5 Drama Korea Ikonik yang Dibintangi Lee Yi Kyung

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lee Yi Kyung, aktor berbakat asal Korea Selatan, telah mengukir namanya dalam dunia perfilman dan drama. Dengan karir yang dimulai sejak 2011, ia dikenal terampil memerankan beragam karakter.

Meskipun memiliki latar belakang keluarga yang mapan, Lee Yi Kyung membangun karirnya dari nol dengan usaha dan ketekunan. Ia memulai debutnya di tahun 2011 dan terus melangkah maju dalam karir aktingnya di dunia drakor.

1. Heartstrings (2011)

Dilansir dari Namu Wiki, salah satu karya pertama Lee Yi Kyung adalah drama Heartstrings, yang menandai debutnya pada 2011. Meskipun perannya awalnya tidak terlalu besar, namun kehadirannya semakin mencuri perhatian seiring berjalannya waktu. Dalam drama ini, ia memerankan seorang siswa bernama Lee Yi-kyung, menunjukkan bakat aktingnya yang unik dan menghibur.

2. School 2013 (2012-2013)

Dalam drama School 2013, Lee Yi Kyung mengambil peran sebagai seorang siswa yang menjalani kehidupan sekolah yang penuh warna. Meskipun awalnya bukan karakter utama, Lee Yi Kyung mampu mencuri perhatian penonton dengan penampilan kocak dan menghibur.

3. My Love From The Star (2013-2014)

My Love From The Star menjadi salah satu drama terkenal yang dihadiri Lee Yi Kyung. Dalam drama ini, dia memerankan karakter Lee Shin, menunjukkan kemampuannya dalam berakting dalam genre romantis dan fantasi. Keberhasilan dramanya ini semakin menegaskan keunikan Lee Yi Kyung dalam membawa warna berbeda ke layar kaca.

4. Go Back Couple (2017)

Dalam drama Go Back Couple, Lee Yi Kyung menyumbangkan kehadirannya dalam genre komedi romantis yang penuh emosi. Drama ini mengisahkan tentang perjalanan waktu yang penuh emosi, dan Lee Yi Kyung sukses membawa karakter Go Dok-Jae dengan apik. Peran Go Dok-Jae yang diperankannya menampilkan sisi dramatis yang kuat, sambil tetap menghadirkan elemen komedi yang membuat penonton tertawa.

5. Welcome to Waikiki (2018)

Dalam Welcome to Waikiki, Lee Yi Kyung memerankan karakter Lee Joon-Ki, yang menjadi salah satu faktor kesuksesan drama Korea ini. Kemampuan aktingnya dalam menghadirkan karakter komedi membuatnya menjadi favorit penonton. Drama ini membawa gelak tawa melalui kisah tiga pemuda yang menjalankan penginapan.

