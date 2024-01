Film dan Drama Korea Populer yang Dibintangi Kim Yun Seok

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea terbaru Kim Yun Seok berjudul Alone in the Woods dikabarkan segera tayang di Netflix pada 2024.

Dalam drakor ini, Kim Yun Seok berperan sebagai Jeon Young Ha, karakter yang mengelola sebuah pondok liburan yang terletak jauh di dalam hutan. Selain drama berlatar tahun 2000-an ini, jam terbang Yun Seok sudah tak perlu diragukan lagi.

Berikut adalah 7 drama yang dibintangi Kim Yun Seok

1. The Chaser (2008)

Dikutip dari Asianwiki, drama ini membawa Kim Yun Seok meraih penghargaan Best Actor dan Popularity Award pada 2008 Daejong International Film Awards, serta Best Actor pada 2008 Blue Dragon Film Awards.

Berperan sebagai mantan detektif dan mucikari, Jung Ho, Kim Yun Seok mengejar waktu untuk menyelamatkan seorang wanita yang menjadi target seorang pembunuh berantai. Dengan alur cerita yang memikat, drama ini memenangkan hati penonton dengan ketegangan yang terus meningkat.

2. Punch (2011)

Dalam drama ini, Kim Yun Seok memerankan Dong Joo, seorang guru yang mengungkap keberadaan ibu kandung pria bernama Won Deuk yang diperankan Yoo Ah In. Dengan sentuhan komedi dan emosional, drama ini menggambarkan perjalanan mencari identitas dan hubungan antara guru dan murid. Kim Yun Seok berhasil membawakan karakter kompleks Dong Joo dengan sempurna.

3. 1987: When the Day Comes (2017)

Mengambil latar tahun 1987, Kim Yun Seok berperan sebagai tokoh utama yang berusaha mengungkap kebenaran di balik kematian Park Jong Chul, seorang mahasiswa aktif dalam gerakan demokrasi. Perannya pada drama terkenal ini diakui dengan penghargaan Best Actor pada 2018 BaekSang Arts Awards dan 2018 Blue Dragon Film Awards.

4. Dark Figure of Crime (2018)

Menurut My Drama List, dalam drama kriminal ini, Kim Yun Seok berperan sebagai Hyung Min, seorang detektif terhormat yang menerima pengakuan atas 7 kasus pembunuhan baru. Kim Yun Seok berhasil menghadirkan ketegangan dan misteri dalam drama ini, membuat penonton terpaku pada setiap detail cerita.

5. The Yellow Sea (2010)

Kim Yun Seok juga pernah berperan sebagai seorang sopir taksi. Dalam The Yellow Sea, ia terlibat dalam serangkaian peristiwa berbahaya setelah menerima tawaran untuk melakukan pembunuhan. Dengan kisah yang penuh kejutan dan aksi intens, Kim Yun Seok menunjukkan kepiawaiannya dalam menghidupkan karakter yang kompleks.

6. The Thieves (2012)

Dilansir dari imdb.com, dalam drama ini, Kim Yun Seok memerankan seorang pencuri dengan nama kode Popeye. Ia terlibat dalam rencana besar mencuri berlian senilai jutaan dolar. Dengan bumbu aksi, intrik, dan konflik antar karakter, Kim Yun Seok berhasil menonjol di antara para pemain lainnya.

7. Escape From Mogadishu (2021)

Dalam Escape From Mogadishu, Kim Yun Seok berada dalam latar belakang konflik sipil di Mogadishu pada 1991. Dilansir dari imdb.com, Bersama dengan anggota kedutaan Korea Selatan dan Korea Utara, dia berjuang untuk keluar dari kota yang dilanda perang. Drama ini memperlihatkan keterampilan akting Kim Yun Seok dalam menghadapi situasi tegang dan penuh risiko.

