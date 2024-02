Peringkat 2 Trainee Indonesia di CHUANG Asia: Thailand sebelum Eliminasi Pertama

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Acara idol survival show, CHUANG Asia: Thailand memasuki babak baru yang menegangkan di episode ketiga. Sebanyak 70 trainee dari berbagai negara dibagi ke dalam 10 grup dan saling bersaing menunjukkan penampilan terbaik mereka.

Ini merupakan penampilan kedua mereka di hadapan penggemar. Sebelumnya mereka tampil di Iconsiam Thailand dan membawakan theme song, Summer Dream. Para penggemar yang hadir langsung di acara tersebut diberikan kesempatan untuk memilih trainee favorit melalui sistem voting secara langsung setelah penampilan mereka.

Pada episode ini, ditampilkan bagaimana para trainee berkumpul dengan penuh semangat dan ketegangan terjadi di studio latihan. Mereka bersiap untuk penentuan lagu yang sangat dinanti-nantikan dengan perjuangan keras untuk sebelum penampilan di atas panggung.

Peringkat 2 Trainee Indonesia di CHUANG Asia: Thailand

Caithlyn Gwyneth Santoso (Caith) dan Made Devi Ranita Ningtara (Devi), dua trainee asal Indonesia yang ikut berkompetisi di CHUANG Asia: Thailand. Dok. WeTV

Melalui media sosial Instagram CHUANG Asia, diumumkan ranking sementara sebelum eliminasi pertama dimulai, dua trainee asal Indonesia, Caithlyn Gwyneth Santoso atau Caith, menempati posisi ranking 37, sedangkan Made Devi Ranita Ningtara atau Devi berada di posisi 45.

Penonton bisa memberi dukungan dengan cara vote secara gratis melalui aplikasi WeTV pada kedua trainee asal Indonesia ini, karena hanya 34 trainee teratas yang akan melangkah ke babak selanjutnya. Voting akan ditutup pada Ahad, 25 Februari 2024 pukul 10.00 WIB.

Untuk posisi Top 9 ranking hingga Selasa, 20 Februari 2024 adalah Elyn, Ruan, Krista Shim, Pailiu, Lu Yuting, Yean, Qiao Yi Yu, Didi, Emma.

Grup One More Last Time di CHUANG Asia: Thailand yang terdiri dari Devi, Duna, Didi, Xin Meng, Rinka, Grace, Rose. Dok. WeTV

10 Grup di CHUANG Asia: Thailand

1. Play With Me oleh Goynattydream ft. Urboy TJ: Caith, Yean, Acare, Panda, Wang Sheng Xi, Seo Yeon, Elyn.

2. Pieces of Love oleh TWICE: Jessica, Lu Yuting, Zhang Xiang Yi, Kittie, Yuan Ke, Ray, Aun Aun.

3. Hard oleh SHINee: Jao Ying, P.Amp, Emma, Yui, Ruan, Natty, Geumhee.

4. 7 Rings oleh Ariana Grande: Liliana Li, Wang Ke, Lissa, Rei, Vita, TN.

5. Booty Bomb oleh 4Eve: Coco, Yeham, Ilene, J Jazzsper, Chacha, Mao Xiu Ling, Mao Xiu Ting.

6. I Like You (Chob Te A) oleh Ptrp Studio: Tegan, Zoi, Preemmy, Jasmine, Wang Yibing, Wanyan Jiayi, TK.

7. OST Thailand Drama "Love Destiny", Across Time oleh Violette Wautier: Pimmie, Xuanning, Pangjang, Pailiu, Phingphing, Ninnint, Mingming.

8. One More Last Time oleh Henry Young ft. Ashley Alisha: Devi, Duna, Didi, Xin Meng, Rinka, Grace, Rose.

9. I'll Do It How You Like It oleh PP Krit: Chaba, Pream, R-Jing, Krista, Xueyao, Ma Liya, Mamcu.

10. Kick Back oleh WayV: Qiao Yi Yu, Kanompang, Praew, Akina, Shye, Ahn Sang, Kaylen.

CHUANG adalah seri variety show yang populer sejak 2019, menampilkan pelatihan anak-anak muda untuk membentuk grup idola baru. Dari CHUANG 2019 hingga 2021, program ini telah sukses mengembangkan trainee dari berbagai negara dengan menampilkan semangat dan kegigihan mereka dalam mengejar mimpi menjadi bintang. Memasukin musim kelima program ini hadir dengan nama CHUANG Asia: Thailand yang membawa taraf kompetisi ini ke tingkat internasional dengan konsep idol survival show untuk mendebutkan girl group baru tahun ini.

