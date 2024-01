5 Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Nonton Golden Disc Awards 2024 di Jakarta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Golden Disc Awards akan digelar pertama kalinya di Indonesia pada Sabtu, 6 Januari 2024 di Jakarta International Stadium (JIS). Acara penghargaan musik tahunan ini akan dimeriahkan oleh sederet idola K-pop hingga aktor Korea Selatan ternama.

PT Nusantara Indah Ceria Entertainment (NICE) selaku promotor telah memberikan serangkaian informasi yang perlu diperhatikan para calon penonton Golden Disc Awards 2024, termasuk jadwal penukaran tiket hingga rute shuttle bus yang disediakan.



1. Penukaran Tiket Golden Disc Awards Baca Juga: Kaleidoskop 2023: Papan Relawan Ganjar, Susu Gratis Gibran, dan CFD

Para pembeli tiket wajib menukarkan tiket secara langsung dan menyiapkan dokumen yang diperlukan. E-voucher dalam bentuk tangkapan layar (screenshot) maupun print wajib ditunjukan kepada petugas di loket penukaran tiket. E-voucher itu nantinya akan ditukar dengan gelang atau wristband untuk masuk ke lokasi acara.

Dokumen yang menunjukkan identitas seperti KTP/SIM/Paspor yang sesuai dengan data pada e-voucher wajib dibawa saat penukaran tiket. Jika menukarkan tiket atas nama orang lain, maka Anda wajib menyediakan e-voucher yang telah di-print, surat kuasa fisik dari pemilik tiket yang bertandatangan di atas materai, dan fotokopi KTP/SIM/Paspor pemilik tiket yang ditukarkan sesuai dengan e-voucher. Format surat kuasa juga telah disediakan oleh promotor dan dibagikan di Instagram @nicevents.id.

Jadwal penukaran tiket Golden Disc Awards 2024 terbagi menjadi 2, yaitu 5 dan 6 Januari 2024. Untuk tanggal 5 Januari 2024, penukaran dilakukan di Pulau Tengah, Senayan Park mulai pukul 11.00 hingga 20.00 WIB. Penukaran tanggal 6 Januari 2024 dilakukan di Beach City International Stadium, Ancol lantai 1 pukul 10.00 sampai 22.00 WIB.

Bagi pembeli awal tiket Festival A dan VIP Package, Anda berhak mendapatkan goodie bag eksklusif dari Golden Disc Awards dari petugas di loket penukaran tiket.



2. Gerbang Masuk Setiap Kategori Tiket Golden Disc Awards

Gerbang masuk untuk setiap kategori tiket Golden Disc Awards Jakarta berbeda-beda. Pemegang tiket VIP Package akan masuk melalui tangga di Area Timur, sementara Festival A dan B dari Area Barat. Khusus untuk CAT 1 sampai 6 masuk melalui beberapa gerbang di Concourse Floor, sesuai dengan nomor kursi yang telah ditentukan. Pintu akan dibuka mulai pukul 13.00 WIB.



3. Area Parkir dan Shuttle Bus ke JIS

Promotor menyediakan shuttle bus untuk menuju ke JIS. Rute sebelum konser dimulai adalah Gerbang Carnaval Ancol - Halte Taman BMW JIS pukul 12.00-20.00 WIB, berangkat setiap 5 menit sekali.

Setelah konser, shuttle bus akan berangkat dari Ramp Timur JIS ke Gerbang Carnaval Ancol pukul 22.00-01.00 WIB. Setiap perjalanan akan memakan waktu sekitar 10 menit.

Area parkir tersedia di sekitar Jakarta International ePrix Circuit, Ancol. Namun, promotor menyarankan para penonton menggunakan transportasi publik untuk menghindari kemacetan.



4. Larangan di Golden Disc Awards

Seperti acara konser K-pop pada umumnya, promotor sudah menentukan barang-barang yang dilarang dibawa selama menonton Golden Disc Awards 2024. Promotor melarang pembawaan kamera profesional, alat perekam suara atau video, tablet, tripod, drone, laser, senjata, korek api, kembang api, payung berukuran besar, banner tangan ukuran besar, binatang peliharaan, barang pecah belah, dan obat-obatan terlarang. Penonton juga tidak diperbolehkan membawa makan dan minuman ke dalam area konser.

Tas tidak boleh lebih dari ukuran 20 x 30 sentimeter. Untuk kenyamanan pemeriksaan, disarankan untuk menggunakan tas PVC. Tempat penitipan barang tersedia terbatas di lokasi acara. Penonton dipekerkenankan membawa lightstick dari masing-masing grup yang akan tampil.



5. Line Up dan Nominasi Golden Disc Awards

Golden Disc Awards 2024 di Jakarta akan menampilkan ENHYPEN, NewJeans, SEVENTEEN, STAYC, Stray Kids, ZEROBASEONE, Keena FIFTY FIFTY, IVE, Le Sserafim, YB, La Poem, Tomorrow X Together, dan Park Jae Jung. Ha Jung Woo, Tiffany Young, dan Lee Jun Ho hadir sebagai pembaca nominasi. Golden Disc Awards ke-38 akan dipandu oleh Cha Eun Woo dan Sung Si Kyung.

Kategori nominasi Golden Disc Awards 2024, yaitu Digital Song Division Bonsang (Main Award), Album Division Bonsang (Main Award), dan Rookie Artist of the Year. Berikut nominasinya:

Digital Song Division Bonsang (Main Award)

(G)I-DLE - Queencard

aespa - Spicy

AKMU - Love Lee

DK (December) - Heart

FIFTY FIFTY - Cupid

H1-KEY - Rose Blossom

IVE - I AM

LE SSERAFIM - UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers)

NCT DREAM - Candy

NewJeans - Ditto

STAYC - Teddy Bear

Parc Jae Jung - Let’s say goodbye

BSS - Fighting (Feat. Lee Young Ji)

SEVENTEEN - Super

Woody - Say I Love You

Lim Young Woong - London Boy

Jungkook BTS - Seven (feat. Latto)

Jimin BTS - Like Crazy

Jisoo BLACKPINK - FLOWER

Taeyang - VIBE (feat. Jimin BTS)

Album Division Bonsang (Main Award)

(G)I-DLE - I feel

aespa - MY WORLD

Agust D (Suga BTS) - D-DAY

ATEEZ - THE WORLD EP.2 : OUTLAW

ENHYPEN - DARK BLOOD

EXO - EXIST

ITZY - Kill My Doubt

IVE - I’VE MINE

LE SSERAFIM - UNFORGIVEN

NCT - Golden Age

NCT 127 - Fact Check

NCT DREAM - ISTJ

NMIXX - expérgo

Stray Kids - 5-STAR

TREASURE - REBOOT

TWICE - READY TO BE

ZEROBASEONE - YOUTH IN THE SHADE

SEVENTEEN - FML

Jungkook BTS - GOLDEN

TXT - The Name Chapter: FREEFALL

Rookie Artist of the Year

BOYNEXTDOOR

EVNNE

FIFTY FIFTY

PLAVE

RIIZE

xikers

ZEROBASEONE

LUN8

n.SSign

Hwang Yeong Woong

